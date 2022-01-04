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Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 4 января

Цей матеріал також доступний українською
04.01.2022, 19:00
Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 4 января - Фото

1. КАПИТАЛИЗАЦИЯ APPLE ПРЕВЫСИЛА $3 ТРЛН (НО НЕНАДОЛГО). Капитализация Apple наконец-то превысила новую ключевую отметку в $3 трлн. Это случилось во время торгов 3 января, когда стоимость ценных бумаг достигла отметки $182,85. К концу дня курс акций стал чуть ниже, и капитализация снизилась до $2,986 трлн, но, очевидно, что ненадолго (подробнее).

2. ОСНОВАТЕЛЬНИЦУ THERANOS ПРИЗНАЛИ ВИНОВНОЙ В ОБМАНЕ ИНВЕСТОРОВ. Калифорнийский суд признал Элизабет Холмс, бывшую CEO и основательницу стартапа Theranos, виновной в мошенничестве. Ей грозит до 20 лет тюрьмы по каждому из пунктов обвинения за обман людей, инвестировавших в ее стартап по анализу крови (подробнее).

3. ЕС НЕ ПОДПИШЕТ С УКРАИНОЙ СОГЛАШЕНИЕ О "ПРОМЫШЛЕННОМ БЕЗВИЗЕ" В 2022 ГОДУ – СТЕФАНИШИНА. Соглашение между Европейским Союзом и Украиной об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции, известное как соглашение о "промышленном безвизе", не будет подписано в 2022 году (подробнее).

4. БУДЕТ РИСК БЕЗВИЗУ, ЕСЛИ "БЕЛАРУСКИЕ" МИГРАНТЫ ПОЙДУТ В ЕС ЧЕРЕЗ УКРАИНУ – ГЛАВА ГМС. Безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом будет поставлен под риск, если ближневосточные мигранты пойдут из Беларуси в ЕС через украинскую территорию (подробнее).

5. МИНЗДРАВ РАЗРЕШИЛ БУСТЕРНУЮ ДОЗУ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ COVID ДЛЯ ЛЮДЕЙ ОТ 60 ЛЕТ: СХЕМЫ ПРИВИВОК. Получить бустерную дозу вакцины смогут люди этой возрастной категории через шесть месяцев после второй дозы первого курса прививок (подробнее).

6. НАТО СОЗЫВАЕТ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ СОВЕЩАНИЕ ИЗ-ЗА РОССИЙСКИХ ВОЙСК ВОКРУГ УКРАИНЫ. Руководители внешнеполитических ведомств стран-членов НАТО проведут внеочередное совещание по ситуации вокруг Украины 7 января (подробнее).

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Вадим Ребрина
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