Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 5 февраля

Нидерланды передадут шесть дополнительных F-16 Украине, Байден призвал Конгресс немедленно принять законопроект о помощи и другие новости

F-16 (Фото: Минобороны Нидерландов)

1. Сенат США представил проект закона о помощи Украине. Байден призвал Конгресс немедленно принять. Сенат США обнародовал пакет на $118,28 млрд, из которых $60,06 млрд – на поддержку Украины. Документ объединяет политику охраны границ с помощью в военное время для Украины, Израиля и других союзников США. Президент США Джо Байден призвал Конгресс "объединиться и быстро принять это двухпартийное соглашение" (подробнее).

2. У Зеленского объяснили слова о фронте: Речь не шла о "патовой ситуации" – точность важна. Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу RAI не говорил о "патовой ситуации" на фронте. Комментируя сухопутную часть операций, в частности контрнаступление на юге, президент описал это как "стагнацию" (подробнее).

3. "Мы очень близки к довоенным объемам". Украина вышла на рекордные показатели экспорта. Украина вышла на рекорд во время широкомасштабного вторжения по показателям физических объемов экспорта. В январе отечественные производители экспортировали 12 млн тонн продукции, сообщает Министерство экономики (подробнее).

4. СБУ: Задержан чиновник Верховного Суда Украины, который оправдывал оккупацию Украины – видео, фото. Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении главы одного из структурных подразделений Верховного Суда Украины. По данным следствия, он оправдывал агрессию РФ, ожидал нового наступления оккупантов и надеялся на скорую оккупацию Украины (подробнее).

5. Нидерланды дадут Украине еще шесть дополнительных F-16. Нидерланды передадут Украине еще шесть истребителей F-16 в дополнение к 18 обещанным ранее бортам (в общей сложности – 24). Раньше эти самолеты хотели продать частной фирме Draken International (подробнее).

6. Министр по делам ветеранов Лапутина подала в отставку. Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина подала в отставку. Теперь ее заявление рассмотрит Верховная Рада на ближайшем пленарном заседании, сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук. Работа Лапутиной вызывала критику: в частности, в декабре 2023 года члены общественного совета при Минветеранов выразили недовольство отчетом чиновницы и ее деятельностью и требовали ее отставки (подробнее).

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