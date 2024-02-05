Шість головних новин України та світу на 19:00 5 лютого

Нідерланди передадуть шість додаткових F-16 Україні, Байден закликав Конгрес негайно ухвалити законопроєкт про допомогу та інші новини

F-16 (Фото: Міноборони Нідерландів)

1. Сенат США представив проєкт закону щодо допомоги Україні. Байден закликав Конгрес негайно ухвалити. Сенат США оприлюднив пакет на $118,28 млрд, з яких $60,06 млрд – на підтримку України. Документ поєднує політику охорони кордонів з допомогою у воєнний час для України, Ізраїлю та інших союзників США. Президент США Джо Байден закликав Конгрес "об'єднатися і швидко ухвалити цю двопартійну угоду" (детальніше).

2. У Зеленського пояснили слова про фронт: Не йшлося про "патову ситуацію" – точність важлива. Прессекретар президента Сергій Никифоров заявив, що Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському телеканалу RAI не говорив про "патову ситуацію" на фронті. Коментуючи сухопутну частину операцій, зокрема контрнаступ на півдні, президент описав це як "стагнацію" (детальніше).

3. "Ми дуже близькі до довоєнних обсягів". Україна вийшла на рекордні показники експорту. Україна вийшла на рекорд за час широкомасштабного вторгнення за показниками фізичних обсягів експорту. У січні вітчизняні виробники експортували 12 млн тонн продукції, повідомляє Міністерство економіки (детальніше).

4. СБУ: Затримано посадовця Верховного Суду України, який виправдовував окупацію України – відео, фото. Служба безпеки України повідомила про викриття очільника одного зі структурних підрозділів Верховного Суду України. За даними слідства, він виправдовував агресію РФ, чекав нового наступу окупантів і сподівався на швидку окупацію України (детальніше).

5. Нідерланди дадуть Україні ще шість додаткових F-16. Нідерланди передадуть Україні ще шість винищувачів F-16 додатково до 18 обіцяних раніше бортів (загалом – 24). Раніше ці літаки хотіли продати приватній фірмі Draken International (детальніше).

6. Міністерка у справах ветеранів Лапутіна подала у відставку. Міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна подала у відставку. Тепер її заяву розгляне Верховна Рада на найближчому пленарному засіданні, повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук. Робота Лапутіної викликала критику: зокрема, у грудні 2023 року члени громадської ради при Мінветеранів висловили незадоволення звітом чиновниці та її діяльністю й вимагали її відставки (детальніше).

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