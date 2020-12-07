Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 7 декабря

1. КИТАЙСКИЕ ИНВЕСТОРЫ МОТОР СИЧ НАЧАЛИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРБИТРАЖ ПРОТИВ УКРАИНЫ. ЧТО ДАЛЬШЕ? Китайские инвесторы Мотор Сич известили украинское правительство об обращении в международный арбитраж против государства Украины (Подробнее).

2. СОКРАЩЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЗЕРВОВ ПОЧТИ ОСТАНОВИЛОСЬ. ЧТО ПОВЛИЯЛО НА ДИНАМИКУ. Международные резервы Украины в ноябре уменьшились на $4,7 млн и на 1 декабря составили $26 135,7 млн (Подробнее).

3. СУД ВЕРНУЛ РАЗРЕШЕНИЕ ОЩАДБАНКУ НА ВЗЫСКАНИЕ $1,3 МЛРД С РОССИИ. Верховный Суд 2 декабря разрешил Ощадбанку возобновить взыскание $1,3 млрд с России за активы в оккупированном Крыму (Подробнее).

4. КОРОНАВИРУС. ВПЕРВЫЕ С АВГУСТА В УКРАИНЕ СНИЗИЛАСЬ НЕДЕЛЬНАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ. Впервые с конца августа в Украине снизилась недельная заболеваемость COVID-19 (Подробнее).

5. УКРАИНА ВЕДЕТ ПЕРЕГОВОРЫ С ТУРЦИЕЙ НАСЧЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА РАКЕТОНОСИТЕЛЕЙ. Украина ведет переговоры с Турцией о возможности совместного строительства ракетоносителей для запуска в космос полезных нагрузок (Подробнее).

6. СЛУГА НАРОДА ПРЕДЛАГАЕТ РАДЕ ПРОДЛИТЬ ЗАКОН ОБ ОСОБОМ СТАТУСЕ ОРДЛО. Законопроект о продлении действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей внесен в Верховную Раду (Подробнее).

7. ВЕНГРИЯ ПЫТАЛАСЬ ПОЖАЛОВАТЬСЯ НА УКРАИНУ В ЕС. ЕЕ ПРОИГНОРИРОВАЛИ. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пытался поднять вопрос венгерского нацменьшинства в Украине на заседании Совета Европейского союза по иностранным делам. Коллеги его инициативу не поддержали (Подробнее).

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