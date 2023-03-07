Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 7 марта

1. Китай намекнул, что может дать оружие россиянам против Украины, поскольку США вооружают Тайвань. Глава МИД Китая спросил, почему США просят Китай не поставлять оружие России, тогда как они продолжают продавать оружие Тайваню (подробнее).

2. Вооруженные Силы Украины начали использовать высокоточные "умные" бомбы JDAM – War Zone. ВСУ начали использовать высокоточные "умные" бомбы JDAM-ER с дальностью поражения до 72 км. Об этом заявил командующий Воздушными силами США в Европе и Африке Джеймс Хекер (подробнее).

3. Официально. ВСУ предварительно назвали имя воина, которого россияне расстреляли за слова "Слава Украине". В ВСУ заявили, что предварительно идентифицировали украинского воина, расстрелянного российскими. Это воин 30-й отдельной механизированной бригады Тимофей Николаевич Шадура (подробнее).

4. Глава МВД: Списки бойцов "Гвардии наступления" не будут обнародовать, зарплата – от 25 000 грн. В настоящее время зарегистрировано более 23 000 заявок в "Гвардию наступления", из них 5% составляют женщины. Списки рядового состава этого формирования обнародоваться не будут (подробнее).

5. Под Бахмутом ликвидировано от 20 000 до 30 000 оккупантов – The Guardian. Западные официальные источники на условиях анонимности сообщили, что по имеющимся оценкам при попытках захватить Бахмут россияне потеряли от 20 000 до 30 000 человек, причем соотношение числа убитых и раненых "хуже одного к трем" (подробнее).

6. Новый большой обмен. В Украину из российского плена вернулись 130 военных – фото. Среди освобожденных из плена РФ – 87 защитников Мариуполя, 71 из которых – из Азовстали. Также удалось вернуть 35 воинов, взятых в плен на Донецком направлении, в том числе в районе Бахмута и Соледара (подробнее).

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Оксана Житнюк

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