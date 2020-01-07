Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 7 января

1. ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЗВОНИЛ ПОМПЕО. Президент Владимир Зеленский позвонил по телефону госсекретарю США Майклу Помпео и рассказал о том, как прошла парижская встреча в нормандском формате и о договоренностях, которые там были достигнуты (подробнее).

2. ИРАН ПРИЗНАЛ "ТЕРРОРИСТАМИ" ПЕНТАГОН И АРМИЮ США. Иранcкий парламент принял законопроект, которым армия США и Минобороны этой страны признаются террористическими организациями. Кроме того, законодатели Ирана направили дополнительные средства на обороноспособность: силы спецназа Аль-Кудс получат из казны эквивалент €200 млн евро (подробнее).

3. ПАСПОРТ УКРАИНЫ СПУСТИЛСЯ В РЕЙТИНГЕ. По итогам 2019 года Украина оказалась на 43-м месте в рейтинге престижности паспортов мира, потеряв две позиции по сравнению с предыдущим годом. Количество стран, которые без виз (или с визой по прибытию) могут сегодня посещать граждане Украины, составляет 128 (подробнее).

4. ГИБЕЛЬ ЛЮДЕЙ НА ПРОЩАНИИ С СУЛЕЙМАНИ. В результате давки во время траурного митинга в день запланированного захоронения иранского генерала Касема Сулеймани в иранском городе Керман погибли 40 человек, более 200 пострадали. Власти решили отложить погребение за опасений, что количество жертв ворастет (подробнее).

5. SPACEX ОТПРАВИЛА В КОСМОС НОВЫЕ ИНТЕРНЕТ-СПУТНИКИ. Ракета-носитель среднего класса Falcon 9 компании SpaceX, на борту которой была очередная партия из 60 интернет-спутников Starlink общим весом около 15 400 кг, успешно вывела их на переходную орбиту высотой 290 км (подробнее).

6. В УКРАИНЕ ИЗМЕРИЛИ УРОВЕНЬ СЧАСТЬЯ. Выяснилось, что женщины и жители юга чувствуют себя лучше, а в целом люди живут в состоянии "умеренного, но не вполне удовлетворительного" счастья (подробнее).

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