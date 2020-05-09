Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 9 мая

1. КОРОНАВИРУС. В УКРАИНЕ ТРИ ДНЯ ПОДРЯД ВЫЯВЛЯЮТ БОЛЕЕ 500 НОВЫХ СЛУЧАЕВ. На 09:00 9 мая в Украине 14 710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 376 летальных, 2 909 пациентов выздоровели (подробнее).

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2. ОБРАЩЕНИЕ ЗЕЛЕНСКОГО КО ДНЮ ПОБЕДЫ: НИКТО НЕ МОЖЕТ ПРИВАТИЗИРОВАТЬ ПОБЕДУ. Президент Владимир Зеленский выступил с обращением ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне (подробнее).

3. В АНТАРКТИДЕ УМЕР УЧАСТНИК УКРАИНСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО — САМОУБИЙСТВО. На украинской антарктической станции "Академик Вернадский" погиб участник экспедиции - повар Василий Омелянович. По предварительной информации, причина смерти - самоубийство из-за личных проблем (подробнее).



4. ЛУКАШЕНКО ПРОВЕЛ ПАРАД В МИНСКЕ, НЕВЗИРАЯ НА КОРОНАВИРУС: ФОТО, ВИДЕО. 9 мая в Минске прошел военный парад, участие в котором принял президент Беларуси Александр Лукашенко и еще несколько тысяч человек, невзирая на эпидемию коронавируса в Беларуси (подробнее).

5. ВЕНЕДИКТОВА В ДЕНЬ ПОБЕДЫ ПОСТИТ ЛЬВА ЛЕЩЕНКО. ОН ЗА ПУТИНА И ОККУПАЦИЮ УКРАИНЫ. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова использовала для поздравления с Днем победы в Facebook песню российского певца Льва Лещенко, входящего в черный список Минкульта за поддержку оккупации Крыма. После шквала критики Венедиктова удалила ссылку на песню и извинилась, но оставила строки из нее (подробнее).

6. КОРОНАВИРУС. В РФ УЖЕ ШЕСТОЙ ДЕНЬ ПОДРЯД ЧИСЛО НОВЫХ ЗАБОЛЕВШИХ ПРЕВЫШАЕТ 10 000. В России выявили уже 198 676 случаев коронавируса. За сутки умерло 104 человека, общее количество - 1 827 человек. Выздоровевших - 31 916 человек (подробнее).

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