Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 9 января

1. Ракетный удар россиян по рынку в Шевченково, людей откапывают из-под завалов – видео, фото. Утром 9 января российские оккупанты ударили по рынку в освобожденном пгт Шевченково (подробнее).

2. "Нет механизма, нужно общаться". Глава ОБСЕ ответила Кулебе – она против исключения России. Хельга Мария Шмид против исключения страны-террориста России из ОБСЕ, к чему призывает украинское руководство, потому что "нет механизма" и "надо держать открытыми каналы общения" (подробнее).



3. Кулеба о военной помощи: Никто не сделал достаточно, пока российские сапоги на нашей земле. Ни один из партнеров Украины не предоставил достаточной военной помощи до тех пор, пока российские оккупационные войска остаются на территории страны, заявил глава МИД (подробнее).



4. Российская мина упала в жилом районе Херсона – погиб мужчина, обстрелян также Очаков. Днем 9 января российские оккупанты обстреляли освобожденный Херсон и Очаков, в результате чего естьп огибшие и раненые (подробнее).



5. Британия рассматривает передачу ВСУ танков Challenger 2 – Sky News. Уже несколько недель ведутся переговоры о поставке ВСУ "некоторого количества" боевых танков Challenger 2 британской армии (подробнее).



6. Соледар. Россияне перебросили еще "вагнеровцев" и начали мощный штурм – Минобороны. После неудачной попытки захватить Соледар и отступления россияне провели перегруппировку, возобновили потери, перебросили дополнительно штурмовые отряды, сменили тактику и начали мощный штурм (подробнее).



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