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Шесть главных новостей Украины и мира на 19:20 17 сентября

Цей матеріал також доступний українською
17.09.2022, 19:20
Шесть главных новостей Украины и мира на 19:20 17 сентября - Фото
Иллюстративное изображение (фото – Генштаб ВСУ)

1. Ядерное оружие Путина. Байден обратился к нему, трижды повторив "не надо" – видео

Байдена спросили, какова будет реакция и последствия, если Путин все же перейдет черту и применит оружие массового поражения. Президент США ушел от конкретного ответа, но пообещал, что россияне "станут изгоями в мире больше, чем когда-либо".

2. Россия ударила ракетами по Харькову, Никополь крыли "градами" и артиллерией

Россия в ночь на 17 сентября нанесла ракетный удар по Харькову, а также всю ночь накрывала "градами" и тяжелой артиллерией Никополь и соседние населенные пункты. В Запорожской области под обстрел ночью также попали несколько населенных пунктов.

3. Украина покупает у Германии 18 новейших САУ RCH-155

Германия согласилась продать Украине 18 новейших самоходных артиллерийских установок RCH-155. Стоимость контракта – 216 млн евро.

4. Россия ударила ракетами по Чугуеву, погибла 11-летняя девочка

В результате попаданий повреждены критическая инфраструктура, частный сектор, предприятия, автозаправочная станция. Была ранена 11-летняя девочка, которая скончалась в больнице, еще одна женщина получила серьезные ранения.

5. МИД Чехии призвало к скорейшему созданию международного трибунала по преступлению агрессии

Глава МИД Чехии Ян Липавский призвал как можно скорее создать международный трибунал для расследования преступления агрессии. Заявление прозвучало в связи с найденным после деоккупации Изюма местом массовых захоронений с более чем 440 могилами.  

6. Генштаб: Оккупанты готовят пути отступления в Херсонской области, пытаются скрыть потери 

Генштаб подтвердил ликвидацию более 180 оккупантов в Херсоне 10 сентября в результате удара по территории ООО "Алкосервис", на которой размещался личный состав и военная техника противника. По данным Генштаба, спецслужбы страны-оккупанта разбирали завалы пять дней, пытаясь одновременно скрыть понесенные потери. 

Читайте также: Несколько Буч. От чего ВСУ освободили жителей Изюма. Свидетельство

Сергій Бережний
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