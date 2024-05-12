Шесть главных новостей Украины и мира на 21:00 12 мая

Фото: Олег Синегубов, глава Харьковской ОВА

1. Волчанск. В городе остается до 500 человек, эвакуация не прекращается – ОВА. В Волчанске Харьковской области остается до 500 человек, эвакуация гражданского населения не прекращается, сообщил глава обладминистрации Олег Синегубов. Он отметил, что увеличилось количество населенных пунктов, где продолжаются активные боевые действия, а Силы обороны продолжают оборонную операцию (подробнее).

2. Зеленский: Россияне ударили по Харьковской области, чтобы растянуть украинские силы и поднять мотивацию. Замысел российских ударов в Харьковской области – растянуть украинские силы и "подвесить моральную, мотивационную основу способности украинцев защищаться". Некоторые приграничные села из "серой зоны" стали зоной ведения боевых действий – оккупанты пытаются закрепиться в части из них, а другую часть использовать для дальнейшего продвижения. Об этом в своем обращении сообщил президент Владимир Зеленский (подробнее).

3. Укрепление в Харьковской области. В марте ГПСУ объясняла, почему их не строят на самой границе. Глава областной администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил об активизации информационно-психологических операций оккупантов, в частности о якобы бегстве власти на местах. Также в соцсетях активно распространяется информация о якобы отсутствии фортификаций в области. Еще в марте представитель Государственной пограничной службы объяснял LIGA.net, что на севере фортификации невозможно построить на самой границе – и их строят "максимально близко", где это можно сделать (подробнее).

4. Дроны украинской разведки атаковали три объекта в России, среди них – НПЗ в Волгограде. В ночь на 12 мая дроны украинской разведки атаковали военные цели в Волгоградской, Калужской и Липецкой областях России. Об этом LIGA.net заявил собеседник в Силах обороны и разведки. Атаки получили Калуганефтепродукт, Новолипецкий металлургический комбинат и Волгоградский нефтеперерабатывающий завод (подробнее).

5. Избран победитель Евровидения-2024: Швейцария в третий раз победила на конкурсе. В Мальме завершился 68 музыкальный конкурс Евровидения. Победителем этого года стали швейцарские небинарные исполнители (they/them) Nemo с песней The Code. Она набрала больше всего голосов от жюри и аудитории (подробнее).

6. В Белгороде обрушился подъезд 10-этажного дома. Появился момент взрыва – видео. В российском городе Белгород обрушился подъезд 10-этажного дома, россияне заявили о звуке взрыва. Появилась информация о погибших и нахождении части жителей под завалами. Впоследствии крыша дома также обрушилась, под завалами оказались несколько спасателей (подробнее).

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