Шість головних новин України та світу на 21:00 12 травня

Ситуація у Харківській області, удари по російських НПЗ та інші новини

Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОВА

1. Вовчанськ. У місті лишається до 500 людей, евакуація не припиняється – ОВА. У Вовчанську Харківської області залишається до 500 людей, евакуація цивільного населення не припиняється, повідомив очільник обласної адміністрації Олег Синєгубов. Він зазначив, що збільшилася кількість населених пунктів, де тривають активні бойові дії, а Сили оборони продовжують оборонну операцію (детальніше).

2. Зеленський: Росіяни вдарили по Харківщині, щоб розтягнути українські сили та підважити мотивацію. Задум російських ударів на Харківщині – розтягнути українські сили та "підважити моральну, мотиваційну основу здатності українців захищатися". Деякі прикордонні села із "сірої зони" стали зоною ведення бойових дій – окупанти намагаються закріпитися у частині з них, а іншу частину використати для подальшого просування. Про це у своєму зверненні повідомив президент Володимир Зеленський (детальніше).

3. Укріплення на Харківщині. У березні ДПСУ пояснювала, чому їх не будують на самому кордоні. Голова обласної адміністрації Харківщини Олег Синєгубов повідомив про активізацію інформаційно-психологічних операцій окупантів, зокрема про нібито втечу влади на місцях. Також у соцмережах активно поширюється інформація про нібито відсутність фортифікацій в області. Ще у березні речник Державної прикордонної служби пояснював LIGA.net, що на півночі фортифікації неможливо побудувати на самому кордоні – і їх будують "максимально близько", де це можна зробити (детальніше).

4. Дрони української розвідки атакували три об'єкти в Росії, серед них – НПЗ у Волгограді. У ніч проти 12 травня дрони української розвідки атакували військові цілі у Волгоградській, Калузькій та Липецькій областях Росії. Про це LIGA.net заявив співрозмовник у Силах оборони та розвідки. Атаки зазнали Калуганєфтєпродукт, Новолипецький металургійний комбінат та Волгоградський нафтопереробний завод (детальніше).

5. Обрано переможця Євробачення-2024: Швейцарія втретє перемогла на конкурсі. У Мальме завершився 68-й музичний конкурс Євробачення. Переможцем цього року стали швейцарські небінарні виконавці (they/them) Nemo з піснею The Code. Вона набрала найбільше голосів від журі та аудиторії (детальніше).

6. У Бєлгороді обвалився під'їзд 10-поверхового будинку. З'явився момент вибуху – відео. У російському місті Бєлгород обвалився під'їзд 10-поверхового будинку, росіяни заявили про звук вибуху. З'явилася інформація про загиблих та перебування частини жителів під завалами. Згодом дах будинку також обвалився, під завалами опинилися кілька рятувальників (детальніше).

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