Шесть главных новостей Украины и мира на 21:00 23 сентября

ВСУ прорвали новый участок границы с Россией, The Times раскрыл план победы Зеленского и другие новости

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

1. "Второй после Курской области". Десантники сообщили о новом прорыве на границе с РФ – видео. Бойцы 95 отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины заявили о прорыве еще одного участка российской границы. Соответствующее видео военные опубликовали в соцсетях (подробнее).

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2. Times: Курская область – часть плана победы Зеленского. Всего в нем четыре пункта. Дальнейшее продвижение украинских военных в Курской области входит в план победы президента Владимира Зеленского, который он намерен представить американскому лидеру Джо Байдену уже на этой неделе. Об этом сообщает The Times со ссылкой на анонимных западных дипломатов, знакомых с переговорами (подробнее).

3. Нардеп Одарченко сбежал в Румынию и попросил там убежище. Национальное антикоррупционное бюро установило, что депутат Верховной Рады Андрей Одарченко (Слуга народа), обвиняемый в коррупции, скрылся в Румынии. Об этом стало известно во время заседания Высшего антикоррупционного суда в понедельник, 23 сентября (подробнее).

4. Сухопутные войска остановили мобилизацию мужчин в возрасте 18-25 лет – нардепы. Командование Сухопутных войск выпустило директиву, остановившую призыв ограниченно пригодных мужчин с 18 до 25 лет, сообщил нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко. Два собеседника LIGA.net в парламентском комитете по нацбезопасности подтвердили, что это правда (подробнее).

5. Зампрокурора Запорожской области разоблачили на взятке в $40 000 – НАБУ. Правоохранители заявили, что заместителя прокурора Запорожской области разоблачили на взятке в размере $40 000. Собеседник LIGA.net в правоохранительном секторе сообщил, что фигурантка – Наталья Максименко (подробнее).

6. Генассамблея ООН приняла Пакт будущего. Россия и ее "друзья" пытались внести правки. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 22 сентября единогласно приняла Пакт будущего, обязывающий страны принять меры по созданию безопасного, мирного и устойчивого мира для будущих поколений. Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации (подробнее).

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