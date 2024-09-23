Шість головних новин України та світу на 21:00 23 вересня

ЗСУ прорвали нову ділянку кордону з Росією, The Times розкрив план перемоги Зеленського та інші новини

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

1. "Другий після Курщини". Десантники повідомили про новий прорив на кордоні з Росією – відео. Бійці 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади десантно-штурмових військ Збройних Сил України заявили про прорив ще однієї ділянки російського кордону. Відповідне відео військові опублікували у соцмережах (детальніше).

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2. Times: Курська область – частина плану перемоги Зеленського. Загалом у ньому чотири пункти. Подальше просування українських військових у Курській області входить до плану перемоги президента Володимира Зеленського, який він має намір представити американському лідеру Джо Байдену вже цього тижня. Про це повідомляє The Times з посиланням на анонімних західних дипломатів, знайомих із переговорами (детальніше).

3. Нардеп Одарченко втік до Румунії й попросив там притулок. Національне антикорупційне бюро встановило, що депутат Верховної Ради Андрій Одарченко (Слуга народу), обвинувачений у корупції, втік до Румунії. Про це стало відомо під час засідання Вищого антикорупційного суду в понеділок, 23 вересня (детальніше).

4. Сухопутні війська зупинили мобілізацію чоловіків віком 18-25 років – нардепи. Командування Сухопутних військ випустило директиву, яка зупинила призов обмежено придатних чоловіків з 18 до 25 років, повідомив нардеп від Євросолідарності Олексій Гончаренко. Два співбесідники LIGA.net у парламентському комітеті з нацбезпеки підтвердили, що це правда (детальніше).

5. Заступницю прокурора Запорізької області викрили на хабарі в $40 000 – НАБУ. Правоохоронці заявили, що заступницю прокурора Запорізької області викрили на хабарі сумою $40 000. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронному секторі повідомив, що фігурантка – Наталя Максименко (детальніше).

6. Генасамблея ООН ухвалила Пакт майбутнього. Росія та її "друзі" намагалися внести правки. Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй 22 вересня одноголосно ухвалила Пакт майбутнього, який зобов'язує країни вжити заходів для створення безпечного, мирного та стійкого світу для майбутніх поколінь. Про це йдеться у повідомленні пресслужби організації (детальніше).

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