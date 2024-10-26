Шесть главных новостей Украины и мира на 21:00 26 октября
- В Днепре завершили поисково-спасательную операцию – из-за российского удара погибли пять человек. В Днепре завершена поисково-спасательная операция после российского удара, произошедшего вечером 25 октября. На протяжении суток на месте атаки работали спасатели, медики, коммунальщики, правоохранители и волонтеры, помогали и неравнодушные горожане, отметил глава обладминистрации Сергей Лысак.
- В Грузии экзитполы показывают противоречивые данные, на офис оппозиционной политсилы было нападение – видео. На парламентских выборах в Грузии оппозиционные экзитполы показывают победу оппозиционных политсил, провластная телекомпания – победу пророссийской правящей партии "Грузинская мечта". Также произошло нападение на центральный офис оппозиционного "Национального движения".
- Правительство продолжило бронирование военнообязанных, но не для всех. Работники, забронированные до конца мая 2024 года, смогут продлить этот статус. Соответствующее решение принял Кабинет Министров на заседании 25 октября.
- Конфискация активов руководителей МСЭК невозможна: в НАПК объяснили почему. Для сотрудников медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) действующее законодательство предусматривает ответственность только за внесение ложных сведений в декларации об имуществе и доходах, но не разрешает конфискацию необоснованных активов. Об этом заявил глава Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Виктор Павлущик в эфире национального телемарафона.
- После проверок военных частей Минобороны установило требования к калорийности пищи для ВСУ. Министерство обороны установило требования к калорийности основных продуктов, поставляемых в Вооруженные Силы Украины. Государственный оператор тыла начнет использовать эти требования для контрактов, вступивших в силу с начала 2025 года.
- Над Киевом сбили до десятка российских дронов. Это была уже 16-я атака на столицу за октябрь. В ночь на 26 октября российские оккупационные войска атаковали Киев ударными беспилотниками, Силы обороны уничтожили до десятка вражеских дронов. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.
Читайте также главные тексты дня:
Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram
Почему войска КНДР "разрывают" мозг, а выборы в Молдове угрожают Украине – Климкин объясняет
Бизнес-неделя: $1,1 млрд от МВФ, штраф Привата, проверки бронирования от мобилизации
Виртуальная реальность и спортивные симуляторы: как учитель из Винницы делает физкультуру интересной
Тренд на "гормон счастья". Как подружиться с дофамином и не впасть в дофаминовую яму
Украинская музыка недели: Artem Pivovarov, Onuka, Schmalgauzen, Renie Cares