Шесть главных новостей Украины и мира на 21:00 26 октября
Поисково-спасательная операция в Днепре (Фото: Telegram Сергей Лысак)
  1. В Днепре завершили поисково-спасательную операцию – из-за российского удара погибли пять человек. В Днепре завершена поисково-спасательная операция после российского удара, произошедшего вечером 25 октября. На протяжении суток на месте атаки работали спасатели, медики, коммунальщики, правоохранители и волонтеры, помогали и неравнодушные горожане, отметил глава обладминистрации Сергей Лысак.
  2. В Грузии экзитполы показывают противоречивые данные, на офис оппозиционной политсилы было нападение – видео. На парламентских выборах в Грузии оппозиционные экзитполы показывают победу оппозиционных политсил, провластная телекомпания – победу пророссийской правящей партии "Грузинская мечта". Также произошло нападение на центральный офис оппозиционного "Национального движения".
  3. Правительство продолжило бронирование военнообязанных, но не для всех. Работники, забронированные до конца мая 2024 года, смогут продлить этот статус. Соответствующее решение принял Кабинет Министров на заседании 25 октября.
  4. Конфискация активов руководителей МСЭК невозможна: в НАПК объяснили почему. Для сотрудников медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) действующее законодательство предусматривает ответственность только за внесение ложных сведений в декларации об имуществе и доходах, но не разрешает конфискацию необоснованных активов. Об этом заявил глава Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Виктор Павлущик в эфире национального телемарафона.
  5. После проверок военных частей Минобороны установило требования к калорийности пищи для ВСУ. Министерство обороны установило требования к калорийности основных продуктов, поставляемых в Вооруженные Силы Украины. Государственный оператор тыла начнет использовать эти требования для контрактов, вступивших в силу с начала 2025 года.
  6. Над Киевом сбили до десятка российских дронов. Это была уже 16-я атака на столицу за октябрь. В ночь на 26 октября российские оккупационные войска атаковали Киев ударными беспилотниками, Силы обороны уничтожили до десятка вражеских дронов. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

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