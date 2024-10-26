Шість головних новин України та світу на 21:00 26 жовтня
- У Дніпрі завершили пошуково-рятувальну операцію – через російський удар загинуло п'ятеро людей. У Дніпрі завершена пошуково-рятувальна операція після російського удару, що стався ввечері 25 жовтня. Впродовж доби на місці атаки працювали рятувальники, медики, комунальники, правоохоронці та волонтери, допомагали й небайдужі містяни, зазначив очільник обладміністрації Сергій Лисак.
- У Грузії екзитполи показують суперечливі дані, на офіс опозиційної політсили був напад – відео. На парламентських виборах у Грузії опозиційні екзитполи показують перемогу опозиційних же політсил, провладна телекомпанія – перемогу проросійської керівної партії "Грузинська мрія". Також стався напад на центральний офіс опозиційного "Національного руху".
- Уряд продовжив бронювання військовозобов'язаних, але не для всіх. Працівники, які були заброньовані до кінця травня 2024 року, матимуть можливість продовжити цей статус. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів на засіданні 25 жовтня.
- Конфіскація активів керівників МСЕК неможлива: у НАЗК пояснили чому. Для співробітників медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) чинне законодавство передбачає відповідальність лише за внесення неправдивих відомостей у декларації про майно та доходи, але не дозволяє конфіскацію необґрунтованих активів. Про це заявив голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Віктор Павлущик в ефірі національного телемарафону.
- Після перевірок військових частин Міноборони встановило вимоги до калорійності їжі для ЗСУ. Міністерство оборони встановило вимоги до калорійності основних продуктів, що постачаються до Збройних Сил України. Державний оператор тилу розпочне використовувати ці вимоги для контрактів, що наберуть чинності з початку 2025 року.
- Над Києвом збили до десятка російських дронів. Це була вже 16-та атака на столицю за жовтень. У ніч проти 26 жовтня російські окупаційні війська атакували Київ ударними безпілотниками, Сили оборони знищили до десятка ворожих дронів. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.
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