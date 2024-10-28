Шесть главных новостей Украины и мира на 21:00 28 октября

Россияне ударили авиабомбой по Харькову, в НАТО подтвердили присутствие солдат из КНДР в России и другие новости

Последствия удара по Харькову (Фото: ГСЧС)

1. В Харькове россияне попали авиабомбой около девятиэтажки, пострадали семь человек – фото. Число пострадавших в результате российского авиационного удара по Харькову вечером 27 октября возросло до семи. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

2. Рютте подтвердил, что войска КНДР уже находятся в России: Путину необходима иностранная поддержка. Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что северокорейские военные дислоцировались в Курской области для участия в войне России против Украины. Об этом он заявил в штаб-квартире Альянса 28 октября.

3. В Бердянске взорвали железнодорожный мост: сообщение полностью парализовано – источник. Во временно оккупированном Бердянске Главное управление разведки Минобороны и местное движение сопротивления провели успешную спецоперацию – уничтожен железнодорожный мост, который российские оккупанты использовали для перевозки военных грузов. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в военной разведке.

4. Официально: Bolt и Uklon возобновляют работу во время комендантского часа во Львове. Во Львове и области запускают пилотный проект для вызова авто через сервисы Bolt и Uklon во время комендантского часа. Об этом сообщила пресс-служба областной военной администрации.

5. В Тбилиси несогласные с результатами парламентских выборов вышли на протест – трансляция. Вечером в понедельник, 28 октября, в центре Тбилиси проходит акция против результатов парламентских выборов, состоявшихся в субботу, 26 октября. Об этом сообщило Эхо Кавказа.

6. КНДР могла заработать на поставках оружия России до $5,5 млрд – исследование. Северная Корея могла заработать до $5,5 млрд на поставке оружия России. К такому выводу пришла исследователь фонда Фридриха Науманна Елена Гусейнова.

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