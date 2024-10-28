Шість головних новин України та світу на 21:00 28 жовтня

Росіяни вдарили авіабомбою по Харкову, в НАТО підтвердили присутність солдатів з КНДР у Росії та інші новини

Наслідки удару по Харкову (Фото: ДСНС)

1. У Харкові росіяни влучили авіабомбою біля дев'ятиповерхівки, постраждали семеро людей – фото. Кількість постраждалих внаслідок російського авіаційного удару по Харкову ввечері 27 жовтня зросла до семи. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

2. Рютте підтвердив, що війська КНДР вже у Росії: Путіну необхідна іноземна підтримка. Генсек НАТО Марк Рютте підтвердив, що північнокорейські військові дислокувалися у Курській області для участі у війні Росії проти України. Про це він заявив у штаб-квартирі Альянсу 28 жовтня.

3. У Бердянську підірвали залізничний міст: сполучення повністю паралізоване – джерело. У тимчасово окупованому Бердянську Головне управління розвідки Міноборони та місцевий рух опору провели успішну спецоперацію – знищено залізничний міст, який російські окупанти використовували для перевезення військових вантажів. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у воєнній розвідці.

4. Офіційно: Bolt та Uklon відновлюють роботу під час комендантської години у Львові. У Львові та області запускають пілотний проєкт для виклику авто через сервіси Bolt та Uklon під час комендантської години. Про це повідомила пресслужба обласної військової адміністрації.

5. У Тбілісі незгодні з результатами парламентських виборів вийшли на протест – трансляція. Увечері в понеділок, 28 жовтня, у центрі Тбілісі проходить акція проти результатів парламентських виборів, які відбулися в суботу, 26 жовтня. Про це повідомило Ехо Кавказу.

6. КНДР могла заробити на постачаннях зброї Росії до $5,5 млрд – дослідження. Північна Корея могла заробити до $5,5 млрд на постачанні зброї Росії. Такого висновку дійшла дослідниця фонду Фрідріха Науманна Олена Гусейнова.

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