Шесть главных новостей Украины и мира на 21:00 29 апреля

Фото: Telegram Геннадия Труханова

1. Россияне ударили ракетой по Одессе. Три человека погибли, 20 ранены – фото. Вечером 29 апреля Россия нанесла ракетный удар по Одессе. В результате атаки есть погибшие и раненые. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер (подробнее).

2. Генсекретарь НАТО Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом: он встретился с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщили в пресс-службе НАТО (подробнее).

3. Зеленский: Кое-что из американской помощи уже начало поступать в Украину. Президент Владимир Зеленский заявил, что военная помощь от США уже начала поступать в Украину. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом (подробнее).

4. ГУР: Telegram заблокировал украинские чат-боты для передачи данных, в частности єВорог. Руководство Telegram заблокировало ряд официальных чатов Украины, благодаря которым украинцы могли передавать Силам обороны и разведке данные о российских оккупантах. Главное управление разведки подтвердило информацию (подробнее).

5. Юрчишин говорит, что к блокированию чат-ботов Украины причастна ФСБ. Они снова работают. Украина предпринимает меры для возобновления работы чат-ботов по противодействию российским оккупантам, заявил в комментарии нардеп от Голоса, глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин. По его словам, к блокированию причастны российские спецслужбы (подробнее).

6. Часов Яр. ОСУВ "Хортица": Идут штурмы, но ситуация контролируемая – враг не зашел в город. Враг продолжает давить на Краматорское направление, самыми горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр. Ради захвата Часова Яра Россия пытается обойти его по флангам через населенные пункты Богдановка и Ивановское. Также враг штурмует Андреевку и Клещеевку. Об этом в комментарии для LIGA.net рассказал спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин и акцентировал, что ситуация контролируемая и Силы обороны также штурмуют позиции противника (подробнее).

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