Шість головних новин України та світу на 21:00 29 квітня

Фото: Telegram Геннадія Труханова

1. Росіяни вдарили ракетою по Одесі. Троє людей загинули, 20 поранено – фото. Ввечері 29 квітня Росія завдала ракетного удару по Одесі. Внаслідок атаки є загиблі та поранені. Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер (детальніше).

2. Генсекретар НАТО Столтенберг прибув до Києва з неоголошеним візитом. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув до Києва з неоголошеним візитом: він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомили в пресслужбі НАТО (детальніше).

3. Зеленський: Дещо з американської допомоги вже почало надходити до України. Президент Володимир Зеленський заявив, що військова допомога від США вже почала надходити до України. Про це він заявив на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом (детальніше).

4. ГУР: Telegram заблокував українські чатботи для передання даних, зокрема єВорог. Керівництво Telegram заблокувало низку офіційних чатботів України, завдяки яким українці могли передавати Силам оборони і розвідці дані про російських окупантів. Головне управління розвідки підтвердило інформацію (детальніше).

5. Юрчишин каже, що до блокування чатботів України причетна ФСБ. Вони знову працюють. Україна вживає заходів з відновлення роботи чатботів для протидії російським окупантам, заявив в коментарі LIGA.net нардеп від Голосу, глава парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин. За його словами, до блокування причетні російські спецслужби (детальніше).

6. Часів Яр. ОСУВ "Хортиця": Тривають штурми, але ситуація контрольована – ворог не зайшов у місто. Ворог продовжує тиснути на Краматорський напрямок, найгарячішими точками залишаються Іванівське й Часів Яр. Задля захоплення Часового Яру Росія намагається обійти його з флангів через населені пункти Богданівка та Іванівське. Також ворог штурмує Андріївку та Кліщіївку. Про це в коментарі для LIGA.net розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин та акцентував, що наразі ситуація контрольована й Сили оборони також штурмують позиції противника (детальніше).

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