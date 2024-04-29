Часів Яр. ОСУВ "Хортиця": Тривають штурми, але ситуація контрольована – ворог не зайшов у місто

Речник ОСУВ "Хортиця" заявив, що окупанти намагаються захопити місто не рахуючись із втратами свого особового складу і техніки

ЗСУ. Ілюстративне зображення (Фото: Facebook, Генеральний штаб)

Ворог продовжує тиснути на Краматорський напрямок, найгарячішими точками залишаються Іванівське й Часів Яр. Задля захоплення Часового Яру, Росія намагається обійти його по флангах через населені пункти Богданівка та Іванівське. Також ворог штурмує Андріївку та Кліщіївку. Про це в коментарі для LIGA.net розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин та акцентував, що наразі ситуація контрольована й Сили оборони також штурмують позиції противника.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Волошин розповів, що окрім Іванівського та Часового Яру, противник намагається повернути під свій контроль Кліщіївку та вийти на рубіж по каналу "Сіверський Донець-Донбас".

За його словами, ситуація навколо міста Часів Яр складна, але Сили оборони контролюють ситуацію й ворожої армії в місті немає.

"Окупанти намагаються захопити місто не рахуючись із втратами свого особового складу і техніки. Задля його захоплення російська армія намагається обійти його по флангах через населені пункти Богданівка та Іванівське. Вони намагаються активно штурмувати ці селища, щоб взяти в лещата Часів Яр, але цього йому повною мірою не вдається зробити", – розповів він.

Мапа: Deepstate

Найбільше штурмів на Часово-Ярівському напрямку було проведено неподалік Білогорівки, зазначив військовий.

Також речник зазначив, що противник проводить штурми мобільними вогневими групами на гольф-карах, квадроциклах і кросових мотоциклах. Водночас хоч і штурмові дії тривають цілодобово, ворог успіху тактичного в цих населених пунктах не мав, наголосив він.

Волошин зазначив, що намагаючись вирівняти лінію бойового зіткнення росармія додатково штурмує Андріївку та Кліщіївку.

Мапа: Deepstate

Також він заявив, що ситуація на Бахмутському напрямку зараз дуже складна: артилерія росіян не затихає, але танків та БМП у ворога стало значно менше. Наразі триває боротьба за контроль логістичних маршрутів.

"Не можна сказати, що лише ворог намагається штурмувати. Сили оборони також штурмують позиції противника, відбивають оборонні рубежі окупантів і його вогневі точки. Ми також здійснюємо свої контратакуючі дії, на тактичному рівні займаємо їх вогневі позиції, вибиваємо з рубежів. Тактична ситуація досить динамічна, непроста і постійно змінюється", – підсумував він.

Читайте також: Окупанти намагаються просуватися на флангах довкола Часового Яру – речник Нацгвардії

5 квітня в інтерв'ю LIGA.net командир батальйону безпілотних авіакомплексів "Ахіллес" 92 бригади Юрій Федоренко заявив, що російські загарбники найбільше тиснуть у напрямку Часового Яру, від березня окупанти мають там тактичні успіхи, але вони не "максимально критичні".

6 квітня Сирський заявив, що, попри жорстокі бої на схід від Часового Яру, місто залишається під контролем українських сил.

14 квітня Сирський повідомив, що вище військове керівництво Росії поставило своїм окупаційним військам завдання — захопити Часів Яр до 9 травня.

25 квітня Нацгвардія повідомила, що російська армія намагається штурмувати в районі Часового Яру, довкола Іванівського та Богданівки, а також на Оріхівському напрямку. Також російські війська активно використовують дрони на південному напрямку.

Читайте також: На квартал жодної вцілілої будівлі. Військові показали, як виглядає Часів Яр – відео