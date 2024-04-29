Часів Яр. ОСУВ "Хортиця": Тривають штурми, але ситуація контрольована – ворог не зайшов у місто
ЗСУ. Ілюстративне зображення (Фото: Facebook, Генеральний штаб)

Ворог продовжує тиснути на Краматорський напрямок, найгарячішими точками залишаються Іванівське й Часів Яр. Задля захоплення Часового Яру, Росія намагається обійти його по флангах через населені пункти Богданівка та Іванівське. Також ворог штурмує Андріївку та Кліщіївку. Про це в коментарі для LIGA.net розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин та акцентував, що наразі ситуація контрольована й Сили оборони також штурмують позиції противника.

Волошин розповів, що окрім Іванівського та Часового Яру, противник намагається повернути під свій контроль Кліщіївку та вийти на рубіж по каналу "Сіверський Донець-Донбас".

За його словами, ситуація навколо міста Часів Яр складна, але Сили оборони контролюють ситуацію й ворожої армії в місті немає.

"Окупанти намагаються захопити місто не рахуючись із втратами свого особового складу і техніки. Задля його захоплення російська армія намагається обійти його по флангах через населені пункти Богданівка та Іванівське. Вони намагаються активно штурмувати ці селища, щоб взяти в лещата Часів Яр, але цього йому повною мірою не вдається зробити", – розповів він.

Мапа: Deepstate
Мапа: Deepstate

Найбільше штурмів на Часово-Ярівському напрямку було проведено неподалік Білогорівки, зазначив військовий.

Також речник зазначив, що противник проводить штурми мобільними вогневими групами на гольф-карах, квадроциклах і кросових мотоциклах. Водночас хоч і штурмові дії тривають цілодобово, ворог успіху тактичного в цих населених пунктах не мав, наголосив він. 

Волошин зазначив, що намагаючись вирівняти лінію бойового зіткнення росармія додатково штурмує Андріївку та Кліщіївку. 

Мапа: Deepstate
Мапа: Deepstate

Також він заявив, що ситуація на Бахмутському напрямку зараз дуже складна: артилерія росіян не затихає, але танків та БМП у ворога стало значно менше.  Наразі триває боротьба за контроль логістичних маршрутів.

"Не можна сказати, що лише ворог намагається штурмувати. Сили оборони також штурмують позиції противника, відбивають оборонні рубежі окупантів і його вогневі точки. Ми також здійснюємо свої контратакуючі дії, на тактичному рівні займаємо їх вогневі позиції, вибиваємо з рубежів. Тактична ситуація досить динамічна, непроста і постійно змінюється", – підсумував він.

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  • 5 квітня в інтерв'ю LIGA.net командир батальйону безпілотних авіакомплексів "Ахіллес" 92 бригади Юрій Федоренко заявив, що російські загарбники найбільше тиснуть у напрямку Часового Яру, від березня окупанти мають там тактичні успіхи, але вони не "максимально критичні".
  • 6 квітня Сирський заявив, що, попри жорстокі бої на схід від Часового Яру, місто залишається під контролем українських сил.
  • 14 квітня Сирський повідомив, що вище військове керівництво Росії поставило своїм окупаційним військам завдання — захопити Часів Яр до 9 травня.
  • 25 квітня Нацгвардія повідомила, що російська армія намагається штурмувати в районі Часового Яру, довкола Іванівського та Богданівки, а також на Оріхівському напрямку. Також російські війська активно використовують дрони на південному напрямку.

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