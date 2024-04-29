Часов Яр. ОСУВ "Хортица": Идут штурмы, но ситуация контролируемая – враг не зашел в город

Представитель ОСУВ "Хортица" заявил, что оккупанты пытаются захватить город не считаясь с потерями своего личного состава и техники

ВСУ. Иллюстративное изображение (Фото: Facebook, Генеральный штаб)

Враг продолжает давить на Краматорское направление, самыми горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр. Ради захвата Часового Яра Россия пытается обойти его по флангам через населенные пункты Богдановка и Ивановское. Также враг штурмует Андреевку и Клещеевку. Об этом в комментарии для LIGA.net рассказал спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин и акцентировал, что ситуация контролируемая и Силы обороны также штурмуют позиции противника.

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Волошин рассказал, что кроме Ивановского и Часового Яра, противник пытается вернуть под свой контроль Клещеевку и выйти на рубеж по каналу "Северский Донец-Донбасс".

По его словам, ситуация вокруг города Часов Яр сложная, но Силы обороны контролируют обстановку и вражеской армии в городе нет.

"Оккупанты пытаются захватить город не считаясь с потерями своего личного состава и техники. Для его захвата российская армия пытается обойти его по флангам через населенные пункты Богдановка и Ивановское. Они пытаются активно штурмовать эти поселки, чтобы взять в тиски Часов Яр, но этого ему в полной мере не удается сделать", – рассказал он.

Карта: Deepstate

Больше всего штурмов на Часово-Яровском направлении было проведено неподалеку Белогоровки, отметил военный.

Также спикер отметил, что противник проводит штурмы мобильными огневыми группами на гольф-карах, квадроциклах и кроссовых мотоциклах. В то же время хоть и штурмовые действия продолжаются круглосуточно, враг успеха тактического в этих населенных пунктах не имел, подчеркнул он.

Волошин отметил, что пытаясь выровнять линию боевого соприкосновения росармия дополнительно штурмует Андреевку и Клещеевку.

Карта: Deepstate

Также он заявил, что ситуация на Бахмутском направлении сейчас очень сложная: артиллерия россиян не затихает, но танков и БМП у врага стало значительно меньше. Сейчас идет борьба за контроль логистических маршрутов.

"Нельзя сказать, что только враг пытается штурмовать. Силы обороны также штурмуют позиции противника, отражают оборонительные рубежи оккупантов и его огневые точки. Мы также осуществляем свои контратакующие действия, на тактическом уровне занимаем их огневые позиции, выбиваем с рубежей. Тактическая ситуация достаточно динамичная, непростая и постоянно меняется", – подытожил он.

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5 апреля в интервью LIGA.net командир батальона беспилотных авиакомплексов "Ахиллес" 92 бригады Юрий Федоренко заявил, что российские захватчики больше всего давят в направлении Часова Яра, с марта оккупанты имеют там тактические успехи, но они не "максимально критические".

6 апреля Сырский заявил, что, несмотря на жестокие бои к востоку от Часова Яра, город остается под контролем украинских сил.

14 апреля Сырский сообщил, что высшее военное руководство России поставило своим оккупационным войскам задачу — захватить Часов Яр до 9 мая.

25 апреля Нацгвардия сообщила, что российская армия пытается штурмовать в районе Часового Яра, вокруг Ивановского и Богдановки, а также на Ореховском направлении. Также русские войска активно используют дроны на южном направлении.

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