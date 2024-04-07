Шесть главных новостей Украины и мира на 21:00 7 апреля

Россия снова ударила по Харькову, оккупанты казнили трех украинских военнопленных на юге и другие новости за 7 апреля

Последствия обстрела Харькова 7 апреля (Фото: Офис генпрокурора)

1. Выборы в Словакии. Союзник Фицо будет новым президентом. В Словакии в субботу, 6 апреля, прошел второй тур выборов президента. Победу в нем одержал спикер парламента, лидер партии "Голос – социальная демократия" (Hlas-SD) Петер Пеллегрини, за которого проголосовали 53,12% избирателей (подробнее).

2. Сырский прогнозирует массовое использование боевых роботизированных платформ. Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский прогнозирует, что вскоре в боевых действиях будут массово использоваться боевые роботизированные платформы (подробнее).

3. В Одесской области люди в форме якобы похитили и избили подростка. ТЦК проводит проверку. Одесское медиа Бессарабия Inform со ссылкой на начальницу соцзащиты населения местного поселкового совета Оксану Терзи утверждает, что в селе Приозерное люди в военной форме затолкали в машину и избили 14-летнего подростка. Одесский военкомат заявил, что начал проверку (подробнее).

4. Появились фото последствий удара по центру Харькова: повреждены 13 домов, пятеро раненых. В результате российского удара по Харькову днем 7 апреля повреждены 13 многоэтажек и учебные заведения, ранения получили пять человек (подробнее).

5. Оккупанты казнили трех украинских военнопленных на юге. Начато расследование. В Крынках, на левом берегу Херсонской области, российские оккупанты расстреляли безоружных украинских военнопленных, соответствующее видео 7 апреля появилось в сети. В пресс-службе Офиса генпрокурора заявили о начале расследования (подробнее).

6. В России остановился еще один нефтеперерабатывающий завод. Причина – наводнение в Орске. В России остановился еще один нефтеперерабатывающий завод – ПАО "Орскнефтеоргсинтез" в городе Орск (Оренбуржская область). Причиной стал не украинский дрон, а наводнение, сообщила пресс-служба предприятия (подробнее).

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