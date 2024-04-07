Шість головних новин України та світу на 21:00 7 квітня

Росія знову вдарила по Харкову, окупанти стратили трьох українських військовополонених на півдні та інші новини за 7 квітня

Наслідки обстрілу Харкова 7 квітня (Фото: Офіс генпрокурора)

1. Вибори у Словаччині. Союзник Фіцо буде новим президентом. У Словаччині в суботу, 6 квітня, відбувся другий тур виборів президента. Перемогу в ньому здобув спікер парламенту, лідер партії "Голос – соціальна демократія" (Hlas-SD) Петер Пеллегріні, за якого проголосували 53,12% виборців (детальніше).

2. Сирський прогнозує масове використання бойових роботизованих платформ. Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський прогнозує, що невдовзі у бойових діях будуть масово використовуватися бойові роботизовані платформи (детальніше).

3. В Одеській області люди у формі нібито викрали та побили підлітка. ТЦК проводить перевірку. Одеське медіа Бессарабія Inform з посиланням на начальницю соцзахисту населення місцевої селищної ради Оксану Терзі стверджує, що у селі Приозерне люди у військовій формі заштовхали у машину та побили 14-річного підлітка. Одеський військкомат заявив, що розпочав перевірку (детальніше).

4. З'явилися фото наслідків удару по центру Харкова: пошкоджено 13 будинків, п'ятеро поранених. Внаслідок російського удару по Харкову вдень 7 квітня пошкоджено 13 багатоповерхівок і навчальні заклади, поранення дістали п'ятеро осіб (детальніше).

5. Окупанти стратили трьох українських військовополонених на півдні. Розпочато розслідування. У Кринках, на лівому березі Херсонської області, російські окупанти розстріляли беззбройних українських військовополонених, відповідне відео 7 квітня з'явилось у мережі. У пресслужбі Офісу генпрокурора заявили про початок розслідування (детальніше).

6. У Росії зупинився ще один нафтопереробний завод. Причина – повінь в Орську. У Росії зупинився ще один нафтопереробний завод – ПАТ "Орськнафтооргсинтез" у місті Орськ (Оренбурзька область). Причиною став не український дрон, а повінь, повідомила пресслужба підприємства (детальніше).

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