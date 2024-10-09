Шесть главных новостей Украины и мира на 21:00 9 октября

Украина ударила по арсеналу россиян под Брянском, Рада запретила мобилизацию до 25 лет, ПриватБанк получил председателя правления

Военный (Иллюстративное фото: силы ТрО)

1. Украина ударила по арсеналу россиян под Брянском: там были снаряды из КНДР и авиабомбы. В ночь на 9 октября Силы обороны поразили военный арсенал российских оккупантов в Брянской области. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

2. До 25 лет не будут мобилизовать: Рада одобрила закон. Верховная Рада на заседании 9 октября одобрила во втором чтении и в целом закон №11379д, предусматривающий освобождение от мобилизации украинцев младше 25 лет. Об этом сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк.

3. "Один из топ-банкиров Швеции". ПриватБанк выбрал нового председателя правления: кто он. Наблюдательный совет ПриватБанка в понедельник, 7 октября, выбрал новым председателем правления Микаэля Бьоркнерта. Об этом сообщила пресс-служба банка.

4. Ураган "Милтон" накроет США уже ночью. Он несет торнадо в центральную и южную Флориду. К побережью США близится ураган "Милтон", который может стать самым мощным за последние 100 лет. Он ударит по штату Флорида, где уже провели масштабную эвакуацию людей, передают CNN, CBS News и ряд других западных СМИ.

5. Нобелевская премия по химии 2024 года: прорыв в белковых исследованиях и искусственном интеллекте. Нобелевский комитет присудил премию по химии Дэвиду Бейкеру, Демису Гассабису и Джону Джумперу. Об этом сообщили в пресс-службе фонда Нобеля.

6. Задержан военный Гнезделов из 56 бригады, который "публично" ушел в СЗЧ. Госбюро расследований задержало военнослужащего 56-й отдельной мотопехотной бригады, который самовольно покинул воинскую часть и объявил об этом через соцсети. ГБР не называет имени военного, но, судя по описанию дела, речь идет о Сергее Гнезделове.

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