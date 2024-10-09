Шість головних новин України та світу на 21:00 9 жовтня

Україна вдарила по арсеналу росіян під Брянськом, Рада заборонила мобілізацію до 25 років, ПриватБанк отримав голову правління

Військовий (Ілюстративне фото: сили ТрО)

1. Україна вдарила по арсеналу росіян під Брянськом: там були снаряди з КНДР і авіабомби. У ніч проти 9 жовтня Сили оборони уразили військовий арсенал російських окупантів у Брянській області. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

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2. До 25 років не мобілізуватимуть: Рада схвалила закон. Верховна Рада на засіданні 9 жовтня схвалила у другому читанні та в цілому закон №11379д, який передбачає звільнення від мобілізації українців віком до 25 років. Про це повідомив нардеп від Голосу Ярослав Железняк.

3. "Один із топбанкірів Швеції". ПриватБанк обрав нового голову правління: хто він. Наглядова рада ПриватБанку в понеділок, 7 жовтня, обрала новим головою правління Мікаеля Бьоркнерта. Про це повідомила пресслужба банку.

4. Ураган "Мілтон" накриє США вже вночі. Він несе торнадо у центральну та південну Флориду. До узбережжя США наближається ураган "Мілтон", який може стати найпотужнішим за останні 100 років. Він вдарить по штату Флорида, де вже провели масштабну евакуацію людей, передають CNN, CBS News та низка інших західних медіа.

5. Нобелівська премія з хімії 2024: прорив у білкових дослідженнях і штучному інтелекті. Нобелівський комітет присудив премію з хімії Девіду Бейкеру, Демісу Гассабісу та Джону Джумперу. Про це повідомили у пресслужбі фонду Нобеля.

6. Затримано військового Гнезділова з 56 бригади, який "публічно" пішов у СЗЧ. Держбюро розслідувань затримало військовослужбовця 56 окремої мотопіхотної бригади, який самовільно залишив військову частину й оголосив про це через соцмережі. ДБР не називає імені військового, але, судячи з опису справи, йдеться про Сергія Гнезділова.

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