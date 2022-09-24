Шесть главных новостей Украины и мира на 22:00 24 сентября

1.Мобилизация в России не даст эффекта, если быстро не решить системные проблемы — ISW

Объявленная мобилизация в России не сможет создать резервные силы даже того низкого качества, которые запланировал диктатор Владимир Путин, если Кремль не сможет быстро решить системные проблемы, считают эксперты Института изучения войны (ISW).

2. Путин отказался отводить войска из Херсона и лично руководит войной против Украины — NYT

Путин отказался отводить войска из Херсона, несмотря на просьбы командиров, и лично занялся стратегическим планированием войны против Украины, сообщает The New York Times.

3. У Эрдогана заявили, что Турция не признает псевдореферендумы: Мы поддерживаем Украину

Пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что страна не признает "референдумы", поддерживает Украину и ее территориальную целостность.

4. Освобожденные пленные крайне истощены – Азов

Здоровье защитников Украины, возвращенных из российского плена в результате обмена, находится в "шокирующем" состоянии, сообщила глава патронатной службы "Азова" Елена Толкачева.

5. Иран должен немедленно прекратить поставки оружия в РФ, а не искать оправдания – МИД

Иран должен немедленно прекратить поставки России оружия, которым она убивает украинцев, а не оправдываться фантазиями о "внешнем влиянии". Так спикер МИД Олег Николенко прокомментировал высказанные властями Ирана "сожаления" после лишения аккредитации посла в Киеве.

6. "Опасная слабость Путина": выразительная обложка свежего номера Der Spiegel

На обложку выпуска журнала Der Spiegel от 24 сентября 2022 года помещена выразительная иллюстрация к топовой публикации номера – статье "Опасная слабость Путина".

Сергій Бережний

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