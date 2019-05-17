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17.05.2019, 08:06

Шевчук: Отмена перед выборами статьи об обогащении - совпадение

Шевчук: Отмена перед выборами статьи об обогащении - совпадение - Фото
Станислав Шевчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Нельзя говорить, что Конституционный суд этим кейсом "отменил борьбу с коррупцией", считает теперь уже экс-председатель КСУ

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Резонансная отмена Конституционным судом уголовной статьи за незаконное обогащение госслужащих в разгар президентской кампании 2019 года - "совпадение". Как пишет Громадське, об этом заявил Станислав Шевчук, который еще несколько дней назад возглавлял КСУ.

По его словам, тему упразднения той статьи судьи "давно рассматривали, обменивались проектами, согласовывали их".

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"И так совпало, что голоса нашлись в тот момент, когда началась президентская кампания. Но прямой связи я здесь не вижу", - заверил он.

Читайте мнение: Однобокое правосознание. В поддержку решения КСУ

Шевчук говорит, что якобы не ожидал такого из-за скандального решения КСУ, "потому что это не единственная статья для борьбу с коррупцией".

Шевчук подозревает, что отмена статьи - "элемент грязной кампании" против него: "Может это специально было использовано, чтобы освободить меня от должности".

Читайте мнение: Статья о незаконном обогащении: КСУ вернул всех на исходную 

27 февраля в КСУ решили, что ст. 368-2 УК о незаконном обогащении чиновников не соответствует Конституции. Трое судей КСУ потребовали отставки Шевчука. 14 мая ему выразили недоверие и проголосовали за увольнение. Шевчук заявил, что это "переворот", а в КСУ ответили своей версией. У Зеленского также не сдержались и прокомментировали. Суд возглавила Наталья Шаптала.

LIGA.net разъяснила, что надо знать о скандале в КСУ.

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Теги: Станислав Шевчук, ксу, незаконное обогащение, совпадение
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