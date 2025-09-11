Шмыгаль: Дроны могли бы контролировать линию фронта в случае заключения мирного соглашения

Небо при этом могли бы постоянно мониторить американские и другие самолеты союзников, отметил министр

Денис Шмыгаль (Фото: t.me/Denys_Smyhal)

В случае заключения мирного соглашения линию фронта в Украине могли бы контролировать дроны и другие средства наблюдения, что отслеживали бы любые нарушения. Об этом заявил министр обороны Денис Шмыгаль в интервью The Times.

По его словам, небо одновременно могли бы постоянно мониторить американские и другие самолеты союзников.

Шмыгаль также пояснил, что после заключения соглашения Великобритании и европейским странам нужно будет ввести войска в Украину и быть готовыми дать отпор в случае необходимости сдерживания России.

"Войска должны быть размещены в учебных лагерях и штабах в украинских городах, чтобы они могли "немедленно реагировать"", – уточнил министр.

Он добавил, что такой подход можно сравнить с принципом статьи 5 НАТО, где нападение на одну страну рассматривается как нападение на всех членов Альянса.

В то же время премьер отметил, что есть сомнения, получат ли европейские силы полномочия наносить удары в ответ на действия российских войск, или в таком случае они будут вынуждены отступать.

По словам Шмыгаля, сейчас пять стран заявили, что разместят своих солдат на территории Украины.