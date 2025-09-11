Шмигаль: Дрони могли б контролювати лінію фронту у разі укладання мирної угоди
У разі укладення мирної угоди лінію фронту в Україні могли б контролювати дрони й інші засоби спостереження, що відстежували б будь-які порушення. Про це заявив міністр оборони Денис Шмигаль в інтерв’ю The Times.
За його словами, небо водночас могли б постійно моніторити американські й інші літаки союзників.
Шмигаль також пояснив, що після укладення угоди Великій Британії та європейським країнам потрібно буде ввести війська в Україну й бути готовими дати відсіч у разі необхідності стримування Росії.
"Війська мають бути розміщені в навчальних таборах і штабах в українських містах, щоб вони могли "негайно реагувати", – уточнив міністр.
Він додав, що такий підхід можна порівняти з принципом статті 5 НАТО, де напад на одну країну розглядається як напад на всіх членів Альянсу.
Водночас прем’єр зауважив, що є сумніви, чи отримають європейські сили повноваження завдавати ударів у відповідь на дії російських військ, чи в такому випадку вони будуть змушені відступати.
За словами Шмигаля, наразі п'ять країн заявили, що розмістять своїх солдатів на території України.
- 4 вересня Макрон озвучив майбутні гарантії безпеки для України. Зокрема 26 країн готові дати миротворців або допомогу Києву.
- 5 вересня Зеленський заявив, що гарантії безпеки від союзників для України мають запрацювати вже зараз, а не після досягнення перемир'я.
- Італія і Румунія заявили, що не відправлятимуть війська в Україну у межах гарантій безпеки. Але водночас країни готові сприяти припиненню вогню і брати участь у миротворчих операціях.
Коментарі (0)