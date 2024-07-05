Шмыгаль отчитался о работе министров в Донецкой области после критики Зеленского

Глава правительства, министры и чиновники в течение недели работали в Донецкой области – изучали ее проблематику

Денис Шмыгаль в Донецкой области (Фото: Telegram)

Премьер Денис Шмыгаль провел заседание правительства в Донецкой области. Он заявил, что в течение недели министры и чиновники работали в регионе и изучали проблемные вопросы.

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"Президент Владимир Зеленский четко подчеркнул, что пребывание министров и других чиновников в прифронтовых областях – это их прямая обязанность", – сказал Шмыгаль.

Таким образом, глава правительства, в частности, поручил:

→ Минобороны безотлагательно проинформировать Кабмин о финансировании строительства фортификационных сооружений согласно утвержденному графику;

→ Минобороны, Минэнерго, а также другим министерствам и ведомствам проработать вопросы учета и расчетов за потребленную электроэнергию военными формированиями в Донецкой области. То же будет касаться и других прифронтовых областей;

→ Минсреды в кратчайшие сроки разработать алгоритм реализации соответствующего экспериментального проекта. Речь идет о максимальном упрощении строительства артезианских и других типов скважин;

→ МОН и Минфину изменить порядок использования субвенций на обустройство укрытий и модернизацию пищеблоков в учебных заведениях. Средства должны получить все школы независимо от количества обучающихся там учеников. Это касается прежде всего Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Харьковской и Николаевской областей;

→ Мининфраструктуры и Фонду госимущества проработать возможность передачи в аренду принадлежащей Укрзалізниці недвижимости для релокации медицинских учреждений Донецкой области.

26 июня 2024 года Зеленский обвинил чиновников в том, что они "по полгода и больше" не были в прифронтовых громадах.

На следующий день Шмыгаль поручил министрам безотлагательно совершить ряд рабочих поездок в регионы, особое внимание – прифронтовым областям.

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