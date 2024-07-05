Шмигаль відзвітував про роботу міністрів на Донеччині після критики Зеленського

Глава уряду, міністри та урядовці протягом тижня працювали у Донецькій області – вивчали її проблематику

Денис Шмигаль у Донецькій області (Фото: Telegram)

Прем'єр Денис Шмигаль провів засідання уряду у Донецькій області. Він заявив, що протягом тижня міністри та урядовці працювали у регіоні та вивчали проблемні питання.

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"Президент Володимир Зеленський чітко наголосив, що перебування міністрів та інших урядовців у прифронтових областях — це їхній прямий обов’язок", – сказав Шмигаль.

Таким чином, глава уряду, зокрема, доручив:

→ Міноборони невідкладно поінформувати Кабмін про фінансування будівництва фортифікаційних споруд згідно із затвердженим графіком;

→ Міноборони, Міненерго, а також іншим міністерствам і відомствам опрацювати питання обліку та розрахунків за спожиту електроенергію військовими формуваннями на Донеччині. Те саме стосуватиметься й інших прифронтових областей;

→ Міндовкілля в найкоротші терміни розробити алгоритм реалізації відповідного експериментального проєкту. Йдеться про максимальне спрощення будівництва артезіанських та інших типів свердловин;

→ МОН та Мінфіну змінити порядок використання субвенцій на облаштування укриттів та модернізацію харчоблоків у закладах освіти. Кошти повинні отримати всі школи незалежно від кількості учнів, які там навчаються. Це стосується насамперед Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської, Харківської та Миколаївської областей;

→ Мінінфраструктури та Фонду держмайна опрацювати можливість передання в оренду нерухомості, що належить Укрзалізниці, для релокації медичних закладів Донеччини.

26 червня 2024 року Зеленський звинуватив посадовців у тому, що вони "по пів року й більше" не були у прифронтових громадах.

Наступного дня Шмигаль доручив міністрам невідкладно здійснити низку робочих поїздок у регіони, особлива увага – прифронтовим областям.

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