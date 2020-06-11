Шмыгаль: Поставок воды в Крым нет в повестке дня

Возобновление поставок воды в оккупированный Крым на повестке дня не стоит, заявил сегодня на пресс-конференции премьер-министр Денис Шмыгаль.
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Шмыгаль подчеркнул, что Россия, оккупировавшая Крым, не всегда выполняет свои обязанности перед живущими там людьми, которые прописаны в международной конвенции для страны-оккупанта.
"Эти вопросы нас беспокоят и заботят, но возобновление поставок воды через Крымский канал на повестке дня не стоит", - заявил премьер.