Шмыгаль: Поставок воды в Крым нет в повестке дня

Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

Возобновление поставок воды в оккупированный Крым на повестке дня не стоит, заявил сегодня на пресс-конференции премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Шмыгаль подчеркнул, что Россия, оккупировавшая Крым, не всегда выполняет свои обязанности перед живущими там людьми, которые прописаны в международной конвенции для страны-оккупанта.

"Эти вопросы нас беспокоят и заботят, но возобновление поставок воды через Крымский канал на повестке дня не стоит", - заявил премьер.

Давид Арахамия 11 февраля в эфире Прямого глава фракции Слуга народа заявил , что считает достаточным компромиссом пустить воду в Крым в обмен на серьезное преимущество в переговорах по Донбассу.

12 февраля Арахамия уточнил , что идея о поставках воды в оккупированный Крым в обмен на Донбасс, с которой он согласился, принадлежит не ему, и что на заседаниях фракции этот вопрос не обсуждался.

6 марта Шмыгаль заявил , что поставлять воду в Крым необходимо, иначе там может произойти гуманитарная катастрофа.