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Шмыгаль: Поставок воды в Крым нет в повестке дня

Шмыгаль: Поставок воды в Крым нет в повестке дня - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)
11.06.2020, 15:09

Премьер-министр Денис Шмыгаль выразил беспокойство о том, что Россия не выполняет обязательств по международной конвенции в оккупированном Крыму

Возобновление поставок воды в оккупированный Крым на повестке дня не стоит, заявил сегодня на пресс-конференции премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Шмыгаль подчеркнул, что Россия, оккупировавшая Крым, не всегда выполняет свои обязанности перед живущими там людьми, которые прописаны в международной конвенции для страны-оккупанта.

"Эти вопросы нас беспокоят и заботят, но возобновление поставок воды через Крымский канал на повестке дня не стоит", - заявил премьер.

  • 11 февраля в эфире Прямого глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что считает достаточным компромиссом пустить воду в Крым в обмен на серьезное преимущество в переговорах по Донбассу. 
  • 12 февраля Арахамия уточнил, что идея о поставках воды в оккупированный Крым в обмен на Донбасс, с которой он согласился, принадлежит не ему, и что на заседаниях фракции этот вопрос не обсуждался.
  • 6 марта Шмыгаль заявил, что поставлять воду в Крым необходимо, иначе там может произойти гуманитарная катастрофа.
Денис Юдин
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