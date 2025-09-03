Шмыгаль: Украина вместе с союзниками должна ответить на усиление военных возможностей РФ
Украина вместе с союзниками должна выработать ответ на стратегию России по наращиванию военных возможностей. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль после встречи в Киеве с британским коллегой Джоном Гили.
Шмыгаль среди ключевых потребностей Украины назвал боеприпасы, средства противовоздушной обороны и дальнобойное оружие.
Также он отметил важность долгосрочной поддержки Украины для достижения длительного мира и создания условий, при которых Россия не будет иметь возможности возобновить агрессию.
Отдельно стороны обсудили механизмы гарантий безопасности, в частности роль "Коалиции желающих". Шмыгаль подчеркнул, что Украина рассчитывает на сильные взносы стран-партнеров для укрепления своих оборонных возможностей.
"Скоординировали наши следующие шаги в усилении обороноспособности обоих государств. Готовим важные решения в этом направлении", – отметил Шмыгаль.
- Гили прибыл в Киев утром 3 сентября с необъявленным визитом. Его украинский коллега Шмыгаль анонсировал, что чиновники скоординируют основные вопросы следующего заседания в формате "Рамштайн", которое состоится в Лондоне, а также совместные оборонные проекты.
- По словам украинского чиновника, готовятся важные двусторонние решения, которые усилят обороноспособность обоих государств.
- Во время визита Гили посетил здание Британского Совета в Киеве, которая пострадала в результате массированного удара РФ 28 августа.
