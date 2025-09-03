Шмыгаль: Украина вместе с союзниками должна ответить на усиление военных возможностей РФ

Министр обороны подчеркнул, что Украина рассчитывает на сильные взносы партнеров для укрепления оборонных возможностей

Денис Шмыгаль (Фото: t.me/Denys_Smyhal)

Украина вместе с союзниками должна выработать ответ на стратегию России по наращиванию военных возможностей. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль после встречи в Киеве с британским коллегой Джоном Гили.

Шмыгаль среди ключевых потребностей Украины назвал боеприпасы, средства противовоздушной обороны и дальнобойное оружие.

Также он отметил важность долгосрочной поддержки Украины для достижения длительного мира и создания условий, при которых Россия не будет иметь возможности возобновить агрессию.

Отдельно стороны обсудили механизмы гарантий безопасности, в частности роль "Коалиции желающих". Шмыгаль подчеркнул, что Украина рассчитывает на сильные взносы стран-партнеров для укрепления своих оборонных возможностей.

"Скоординировали наши следующие шаги в усилении обороноспособности обоих государств. Готовим важные решения в этом направлении", – отметил Шмыгаль.