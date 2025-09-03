Шмигаль: Україна разом із союзниками має відповісти на посилення військових спроможностей РФ

Міністр оборони наголосив, що Україна розраховує на сильні внески партнерів для зміцнення оборонних спроможностей

Денис Шмигаль (Фото: t.me/Denys_Smyhal)

Україна разом із союзниками має виробити відповідь на стратегію Росії з нарощування військових спроможностей. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль після зустрічі у Києві з британським колегою Джоном Гілі.

Шмигаль серед ключових потреб України назвав боєприпаси, засоби протиповітряної оборони та далекобійну зброю.

Також він наголосив на важливості довгострокової підтримки України для досягнення тривалого миру та створення умов, за яких Росія не матиме можливості відновити агресію.

Окремо сторони обговорили механізми гарантій безпеки, зокрема роль "коаліції охочих". Шмигаль наголосив, що Україна розраховує на сильні внески країн-партнерів для зміцнення своїх оборонних спроможностей.

"Скоординували наші наступні кроки в посиленні обороноздатності обох держав. Готуємо важливі рішення в цьому напрямку", – зауважив Шмигаль.