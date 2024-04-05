Шмыгаль: Уже не нужно 500 000 человек, мобилизация будет более мягкой

Премьер заявил, что после смены военного руководства отпала потребность в мобилизации такого количества людей

Фото: Генштаб ВСУ

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в интервью эстонскому ERR, что мобилизация будет "более мягкой", поскольку уже нет нужды в мобилизации 500 000 человек.

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Шмыгалю напомнили, что в декабре прошлого года прозвучали заявления, в частности от президента Владимира Зеленского, о необходимости мобилизовать 500 000 человек.

В ответ премьер заявил, что он и глава государства контролируют ситуацию: произошла смена главкома ВСУ, тот провел аудит Сил обороны, начались ротации на линии фронта – впервые за годы полномасштабной войны.

"Мы понимаем, что сейчас нужно не так много людей, поэтому мобилизация будет куда более мягкой. Думаю, в этом году мы выполним все необходимые задачи по мобилизации украинцев", – отметил Шмыгаль.

По его словам, новые бригады Сил обороны уже укомплектованы, Украина ждет только западную технику и боеприпасы.

19 декабря 2023 года Зеленский на пресс-конференции по итогам 2023 года заявил, что военное командование предложило дополнительно мобилизовать 450 000-500 000 человек. Это обойдется государству в 500 млрд грн.

В феврале экс-главком Валерий Залужный заявил, что военное командование не делало запрос на мобилизацию определенного количества людей.

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