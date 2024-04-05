Шмигаль: Вже не потрібно 500 000 людей, мобілізація буде більш м'якою
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив в інтерв'ю естонському ERR, що мобілізація буде "більш м'якою", оскільки вже немає потреби у мобілізації 500 000 людей.
Шмигалю нагадали, що торік у грудні пролунали заяви, зокрема від президента Володимира Зеленського, про необхідність мобілізувати 500 000 осіб.
У відповідь прем'єр заявив, що він та глава держави контролюють ситуацію: було змінено головкома ЗСУ, той провів аудит Сил оборони, почались ротації на лінії фронту – вперше за роки повномасштабної війни.
"Ми розуміємо, що зараз потрібно не так багато людей, тому мобілізація буде більш м'якою. Думаю, протягом цього року ми виконаємо всі необхідні завдання з мобілізації українців", – зазначив Шмигаль.
За його словами, нові бригади Сил оборони вже укомплектовані, Україна чекає тільки на західну техніку та боєприпаси.
- 19 грудня 2023 року Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що військове командування запропонувало додатково мобілізувати 450 000-500 000 осіб. Це коштуватиме державі 500 млрд грн.
- У лютому ексголовком Валерій Залужний заявив, що військове командування не робило запиту на мобілізацію певної кількості людей.
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