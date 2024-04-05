Шмигаль: Вже не потрібно 500 000 людей, мобілізація буде більш м'якою

Прем'єр заявив, що після зміни військового керівництва відпала потреба у мобілізації такої кількості людей

Фото: Генштаб ЗСУ

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив в інтерв'ю естонському ERR, що мобілізація буде "більш м'якою", оскільки вже немає потреби у мобілізації 500 000 людей.

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Шмигалю нагадали, що торік у грудні пролунали заяви, зокрема від президента Володимира Зеленського, про необхідність мобілізувати 500 000 осіб.

У відповідь прем'єр заявив, що він та глава держави контролюють ситуацію: було змінено головкома ЗСУ, той провів аудит Сил оборони, почались ротації на лінії фронту – вперше за роки повномасштабної війни.

"Ми розуміємо, що зараз потрібно не так багато людей, тому мобілізація буде більш м'якою. Думаю, протягом цього року ми виконаємо всі необхідні завдання з мобілізації українців", – зазначив Шмигаль.

За його словами, нові бригади Сил оборони вже укомплектовані, Україна чекає тільки на західну техніку та боєприпаси.

19 грудня 2023 року Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що військове командування запропонувало додатково мобілізувати 450 000-500 000 осіб. Це коштуватиме державі 500 млрд грн.

У лютому ексголовком Валерій Залужний заявив, що військове командування не робило запиту на мобілізацію певної кількості людей.

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