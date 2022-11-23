Шольц обратился к Путину: Бомбовый террор против Украины должен быть немедленно прекращен
23.11.2022, 23:44
Олаф Шольц (Фото: EPA)
Канцлер Германии Олаф Шольц обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с призывом прекратить ракетные удары по мирному населению Украины. Об этом сообщил в Twitter глава пресс-службы немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.
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Согласно сообщению, Шольц обратился к Путину во время брифинга с президентом Кипра Никасом Анастасиадисом.
"Бомбовый террор против мирного населения Украины должен быть немедленно прекращен", – заявил канцлер Германии.
- Сегодня оккупанты нанесли ракетные удары почти по всей Украине.
- По всей стране начались аварийные отключения электричества, воды и отопления.
- К вечеру электроснабжение начали постепенно восстанавливать.
- В Белом доме осудили ракетный удар РФ.
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