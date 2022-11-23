UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Шольц обратился к Путину: Бомбовый террор против Украины должен быть немедленно прекращен

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2022, 23:44
Шольц обратился к Путину: Бомбовый террор против Украины должен быть немедленно прекращен - Фото
Олаф Шольц (Фото: EPA)

Канцлер Германии Олаф Шольц обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с призывом прекратить ракетные удары по мирному населению Украины. Об этом сообщил в Twitter глава пресс-службы немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Согласно сообщению, Шольц обратился к Путину во время брифинга с президентом Кипра Никасом Анастасиадисом.

"Бомбовый террор против мирного населения Украины должен быть немедленно прекращен", – заявил канцлер Германии.

Читайте также: Германия дает полякам комплексы ПРО Patriot. Глава Минобороны Польши: Отдайте их Украине

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ракетный удар олаф шольц
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 