Шольц обратился к Путину: Бомбовый террор против Украины должен быть немедленно прекращен

Канцлер Германии Олаф Шольц обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с призывом прекратить ракетные удары по мирному населению Украины. Об этом сообщил в Twitter глава пресс-службы немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.

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Согласно сообщению, Шольц обратился к Путину во время брифинга с президентом Кипра Никасом Анастасиадисом.

"Бомбовый террор против мирного населения Украины должен быть немедленно прекращен", – заявил канцлер Германии.

Сегодня оккупанты нанесли ракетные удары почти по всей Украине.

По всей стране начались аварийные отключения электричества, воды и отопления.

К вечеру электроснабжение начали постепенно восстанавливать.

В Белом доме осудили ракетный удар РФ.

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Наталія Медведєва

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