Шольц опасается, что Taurus могли бы прилететь по Москве при "неправильном использовании"

Олаф Шольц (Фото: ЕРА)

Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз выступил против предоставления Украине дальнобойных ракет Taurus. В этот раз он аргументировал свою позицию опасением, что ракеты могут долететь до Москвы при "неправильном использовании". Об этом он заявил на встрече с представителями общественности в Дрездене, передает Tagesschau.

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Шольц заявил, что крылатая ракета с радиусом действия 500 км – это оружие, "которое при неправильном использовании может достичь конкретной цели где-нибудь в Москве".

Намекая на Великобританию и Францию, которые, в отличие от США и Германии, уже предоставили крылатые ракеты Украине, Шольц сказал: "Поэтому – я говорю это со всей дипломатической абстрактностью – другие тоже позаботились, чтобы точно знать, что и где приземляется".

Он заявил, что предоставление Украине Taurus означало бы необходимость для Германии участвовать в развертывании, а это канцлер считает "невозможным".

Шольц также добавил, что его "раздражает" критика на этот счет, поскольку "в основном игнорировалось то, что Германия поставляет Украине гораздо больше оружия, чем почти все другие страны".

В октябре 2023 года канцлер Германии Шольц заявил, что причиной отказа от передачи Украине крылатых ракет Taurus являются "конституционные ограничения и риск эскалации войны".

Уже 17 февраля 2024 года он ответил на тот же вопрос по-другому. Сказал, что нужен "лучший момент" для этого.

26 февраля он заявил, что отказ обоснован "риском вовлечения Германии в войну".

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