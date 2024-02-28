Міноборони Британії – Шольцу: Те, як ЗСУ використовують ракети від союзників – їхня справа

Олаф Шольц (скриншот)

Те, як Київ використовує крилаті ракети, передані іншими країнами, є "справою Збройних Сил України". Про це заявив речник Міноборони Великої Британії у відповідь на слова канцлера Німеччини Олафа Шольца. Той вкотре заявив, що відмовляється схвалювати постачання Києву крилатих ракет Taurus, побоюючись, що вони можуть бути використані для ураження цілей у глибині Росії.

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"Використання Україною Storm Shadow і процеси їхнього наведення є справою Збройних Сил України. Сполучене Королівство разом з іншими союзниками надає Україні низку обладнання, щоб допомогти їй протистояти незаконній та неспровокованій агресії Росії", – сказав речник британського оборонного відомства.

Напередодні Шольц вкотре наголосив, що не збирається поки що передавати Україні далекобійні ракети Taurus. Цього разу він аргументував це тим, що Німеччина не може передати Україні ракети, які здатні знищувати цілі на відстані до 500 кілометрів.

"Це дуже потужна зброя. І пророблене наведення на ціль з боку англійців і французів не можна зробити в Німеччині. Це знає кожен, хто стикався з цією системою", – сказав німецький лідер.

У жовтні 2023 року Шольц заявив, що причиною відмови від передавання Україні крилатих ракет Taurus є "конституційні обмеження та ризик ескалації війни".

Вже 17 лютого 2024 року він відповів на те саме питання по-іншому. Каже: потрібен найкращий момент для цього.

22 лютого нардеп від Слуги народу Чернєв, голова постійної делегації України в ПА НАТО, перебуваючи в Берліні, заявив, що Бундестаг таки проголосував за рекомендацію надати Україні далекобійні ракети Taurus для "точкових ударів глибоко в тилу росіян".

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