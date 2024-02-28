Минобороны Британии – Шольцу: То, как ВСУ используют ракеты от союзников – их дело

Олаф Шольц (скриншот)

То, как Киев использует крылатые ракеты, передаваемые другими странами, является "делом Вооруженных сил Украины". Об этом заявил спикер Минобороны Великобритании в ответ на слова канцлера Германии Олафа Шольца. Он в очередной раз заявил, что отказывается одобрять поставки Киеву крылатых ракет Taurus, опасаясь, что они могут быть использованы для поражения целей в глубине России.

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"Использование Украиной Storm Shadow и процессы их наведения являются делом Вооруженных Сил Украины. Соединенное Королевство вместе с другими союзниками предоставляет Украине ряд оборудования, чтобы помочь ей противостоять незаконной и неспровоцированной агрессии России", – сказал представитель британского оборонного ведомства.

Накануне Шольц в очередной раз подчеркнул, что не собирается пока передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus. На этот раз он аргументировал это тем, что Германия не может передать Украине ракеты, которые способны уничтожать цели на расстоянии до 500 километров.

"Это очень мощное оружие. И проделанную наводку на цель со стороны англичан и французов нельзя сделать в Германии. Это знает каждый, кто сталкивался с этой системой", – сказал немецкий лидер.

В октябре 2023 года Шольц заявил, что причиной отказа от передачи Украине крылатых ракет Taurus являются "конституционные ограничения и риск эскалации войны".

Уже 17 февраля 2024 года он ответил на тот же вопрос по-другому. Говорит: нужен самый подходящий момент для этого.

22 февраля нардеп от Слуги народа Чернев, глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО, находясь в Берлине, заявил, что Бундестаг таки проголосовал за рекомендацию предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus для "точечных ударов глубоко в тылу россиян".

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