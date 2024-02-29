Шольц побоюється, що Taurus могли б прилетіти по Москві у разі "неправильного використання"

Олаф Шольц (Фото: ЕРА)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вчергове виступив проти надання Україні далекобійних ракет Taurus. Цього разу він аргументував свою позицію побоюванням, що ракети можуть долетіти до Москви у разі "неправильного використання". Про це він заявив на зустрічі з представниками громадськості у Дрездені, передає Tagesschau.

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Шольц заявив, що крилата ракета з радіусом дії 500 км – це зброя, "яка у разі неправильного використання може досягти конкретної цілі десь у Москві".

Натякаючи на Велику Британію та Францію, які, на відміну від США та Німеччини, вже надали крилаті ракети Україні, Шольц сказав: "Тому – я кажу це з усією дипломатичною абстрактністю – інші теж подбали, щоб достеменно знати, що і де приземляється".

Він заявив, що надання Україні Taurus означало б необхідність для Німеччини брати участь у розгортанні, а це канцлер вважає "неможливим".

Шольц також додав, що його "роздратувала" критика щодо цього, оскільки "здебільшого ігнорувалося те, що Німеччина постачає Україні набагато більше зброї, ніж майже всі інші країни".

У жовтні 2023 року канцлер Німеччини Шольц заявив, що причиною відмови від передавання Україні крилатих ракет Taurus є "конституційні обмеження та ризик ескалації війни".

Вже 17 лютого 2024 року він відповів на те саме питання по-іншому. Сказав, що потрібен "найкращий момент" для цього.

26 лютого він заявив, що відмова обґрунтована "ризиком залучення Німеччини до війни".

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