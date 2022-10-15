Шольц призвал реформировать ЕС, чтобы подготовить его к приему новых членов
Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за реформирование Европейского Союза, чтобы подготовить его к приему новых членов. Об этом он заявил на съезде Партии европейских социалистов, передает Zeit.
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Шольц выступал за постепенную отмену принципа единогласия при принятии решений во внешней политике, а также в других сферах – например, в налоговой политике.
"Я знаю, что нам еще многих предстоит здесь убедить. Но я также четко говорю: если нашей целью является геополитическая Европа, то решения большинства – это приобретение, а не потеря суверенитета", – заявил Шольц.
Канцлер Германии считает, что единый Евросоюз, состоящий из 27, 30 или 36 государств с более чем 500 млн свободных и равноправных граждан может "еще больше усилить свой вес в этом мире". Он призвал "не упускать из виду" озабоченности малых государств-членов, чтобы каждая страна была услышана.
Шольц также выступил за большую автономию, включая военную независимость для ЕС.
"В будущем ЕС потребуется скоординированное увеличение возможностей, совместные закупки, силы быстрого реагирования ЕС к 2025 году и реальная штаб-квартира ЕС для четкой структуры руководства. Мы должны уверенно участвовать в общих европейских оборонных усилиях", – заявил канцлер Германии.
- 23 июня Украина и Молдова получили статус кандидатов на вступление в ЕС. Глава МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул: Киев будет добиваться, чтобы его интересы учитывались при процессе реформирования ЕС.
- Отказаться от принципа единогласия при принятии решений в ЕС уже призывали в Италии, а также верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. Он подчеркнул, что ЕС следует принимать все больше решений большинством голосов стран-членов.
- Премьер Польши заявил, что ЕС нужна реформа, потому что сейчас власть "в руках сильнейших" – например, Германии и Франции.
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