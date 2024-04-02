Шольц психологически не созрел до Taurus: верит в красные линии Путина – нардеп Мережко

Нардеп Мережко считает, что нужно, чтобы немецкий канцлер Шольц свыкся с идеей передачи Украине Taurus

Олаф Шольц (Фото: EPA)

Немецкий канцлер Олаф Шольц еще "психологически не созрел" до передачи дальнобойных ракет Taurus Украине. Он все еще "находится под влиянием мифа о ядерной эскалации". Такое мнение в комментарии для LIGA.net высказал председатель комитета Верховной Рады по внешней политике Александр Мережко.

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Мережко отметил, что Шольц продолжает верить в красные линии диктатора Владимира Путина, которых "на самом деле нет, потому что Россия их сама все время меняет".

"Он, видимо, думает, что Украина использует ракеты по РФ и это втянет Германию в ядерную войну. Слишком осторожный", – считает нардеп.

Пока Шольц "психологически не созрел" до Taurus, но эволюционирует. Ранее относительно любого оружия для Украины он говорил: "нет". Потом – "может быть", и наконец – "да". Нужно, чтобы он свыкся с идеей, отметил нардеп.

"И чтобы на него дальше давили немецкое общество, международные партнеры, сторонники Украины в партиях коалиции. Даже среди СДП есть разные голоса. Есть наши сторонники, которые поддерживают предоставление Taurus, а есть более осторожная часть партии", – добавил он.

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В октябре 2023 года канцлер ФРГ заявил, что причинами отказа от передачи Украине крылатых ракет Taurus являются "конституционные ограничения и риск эскалации войны".

Уже 17 февраля 2024 года он ответил на тот же вопрос по-другому. Сказал, что нужен "лучший момент" для этого.

26 февраля он заявил, что отказ обоснован "риском привлечения Германии к войне".

28 марта Шольц в контексте отказа предоставить дальнобойные ракеты Taurus Украине заявил, что важным для него остается "не эскалировать" войну до столкновения России и НАТО.

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