Шольц психологічно не дозрів до Taurus: далі вірить у червоні лінії Путіна – нардеп Мережко

Нардеп Мережко вважає, що потрібно, щоб німецький канцлер Шольц звикся з ідеєю передання Україні Taurus

Олаф Шольц (Фото: EPA)

Німецький канцлер Олаф Шольц ще "психологічно не дозрів" до передання далекобійних ракет Taurus Україні. Він все ще "перебуває під впливом міфу про ядерну ескалацію". Таку думку у коментарі для LIGA.net висловив голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко.

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Мережко зауважив, що Шольц і далі вірить у червоні лінії диктатора Володимира Путіна, яких "насправді немає, бо Росія їх сама весь час змінює".

"Він, мабуть, думає, що Україна використає ракети по РФ і це втягне Німеччину в ядерну війну. Занадто обережний", – вважає нардеп.

Поки Шольц "психологічно не дозрів" до Taurus, але еволюціонує. Раніше щодо будь-якої зброї для України він казав: "ні". Потім – "може бути", і нарешті – "так". Потрібно, щоб він звикся з ідеєю, зазначив нардеп.

"І щоб на нього далі тиснули німецьке суспільство, міжнародні партнери, прихильники України в партіях коаліції. Навіть серед СДП є різні голоси. Є наші прихильники, які підтримують надання Taurus, а є більш обережна частина партії", – додав він.

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У жовтні 2023 року канцлер ФРН заявив, що причинами відмови від передавання Україні крилатих ракет Taurus є "конституційні обмеження та ризик ескалації війни".

Вже 17 лютого 2024 року він відповів на те саме запитання по-іншому. Сказав, що потрібен "найкращий момент" для цього.

26 лютого він заявив, що відмова обґрунтована "ризиком залучення Німеччини до війни".

28 березня Шольц у контексті відмови надати далекобійні ракети Taurus Україні заявив, що важливим для нього лишається "не ескалювати" війну до зіткнення Росії та НАТО.

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