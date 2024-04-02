Шольц психологічно не дозрів до Taurus: далі вірить у червоні лінії Путіна – нардеп Мережко
Німецький канцлер Олаф Шольц ще "психологічно не дозрів" до передання далекобійних ракет Taurus Україні. Він все ще "перебуває під впливом міфу про ядерну ескалацію". Таку думку у коментарі для LIGA.net висловив голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко.
Мережко зауважив, що Шольц і далі вірить у червоні лінії диктатора Володимира Путіна, яких "насправді немає, бо Росія їх сама весь час змінює".
"Він, мабуть, думає, що Україна використає ракети по РФ і це втягне Німеччину в ядерну війну. Занадто обережний", – вважає нардеп.
Поки Шольц "психологічно не дозрів" до Taurus, але еволюціонує. Раніше щодо будь-якої зброї для України він казав: "ні". Потім – "може бути", і нарешті – "так". Потрібно, щоб він звикся з ідеєю, зазначив нардеп.
"І щоб на нього далі тиснули німецьке суспільство, міжнародні партнери, прихильники України в партіях коаліції. Навіть серед СДП є різні голоси. Є наші прихильники, які підтримують надання Taurus, а є більш обережна частина партії", – додав він.
Читайте також: Taurus для України. Аналітик Рябих розповів про причини тиску на партнерів та Німеччину
- У жовтні 2023 року канцлер ФРН заявив, що причинами відмови від передавання Україні крилатих ракет Taurus є "конституційні обмеження та ризик ескалації війни".
- Вже 17 лютого 2024 року він відповів на те саме запитання по-іншому. Сказав, що потрібен "найкращий момент" для цього.
- 26 лютого він заявив, що відмова обґрунтована "ризиком залучення Німеччини до війни".
- 28 березня Шольц у контексті відмови надати далекобійні ракети Taurus Україні заявив, що важливим для нього лишається "не ескалювати" війну до зіткнення Росії та НАТО.
Читайте також: "Канцлер миру" полює на голоси. Чому Шольц вперто не хоче давати ракети Taurus