Шольц рассказал о роли Китая, Индии и Бразилии в урегулировании войны в Украине

Олаф Шольц (Фото: правительство Германии)

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что если страны Глобального Юга призовут Россию вывести свои войска из Украины, то шансы на скорый мир возрастут. Такое мнение немецкий канцлер высказал на конференции в Берлине, цитирует издание Deutschlandfunk.

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"Если бы такие страны как Китай, Бразилия и Индия призвали Россию вывести свои войска из Украины, тогда шансы на быстрый мир выросли бы", — заявил он.

Шольц призвал страны с развивающейся экономикой принять участие в Глобальном саммите мира, который состоится в Швейцарии. Канцлер считает, что эти государства должны активизировать свои дипломатические усилия для проведения мирной конференции по урегулированию войны в Украине.

Глобальный саммит мира пройдет 15-16 июня. По данным Bloomberg, на саммит по урегулированию войны будут приглашены от 80 до 100 государств.

24 апреля Зеленский заявил, что Россия хочет сорвать саммит мира и имеет план, как это сделать.

2 мая Ермак сообщил, что Украина сделает все для присутствия Китая на саммите мира. Однако Пекин хочет, чтобы там была и РФ, тогда как отсутствие России является принципиальным для Украины.

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