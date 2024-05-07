Шольц розповів про роль Китаю, Індії та Бразилії у врегулюванні війни в Україні

Олаф Шольц (Фото: уряд Німеччини)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що якщо країни Глобального Півдня закличуть Росію вивести свої війська з України, то шанси на швидкий мир зростуть. Таку думку німецький канцлер висловив під час конференції в Берліні, цитує видання Deutschlandfunk.

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"Якби такі країни, як Китай, Бразилія та Індія, закликали Росію вивести свої війська з України, тоді шанси на швидкий мир зросли б", – заявив він.

Шольц закликав країни з економікою, що розвивається, взяти участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії. Канцлер вважає, що ці держави повинні активізувати свої дипломатичні зусилля для проведення мирної конференції щодо врегулювання війни в Україні.

Глобальний саміт миру пройде 15-16 червня. За даними Bloomberg, на саміт із врегулювання війни запросять від 80 до 100 держав.

24 квітня Зеленський заявив, що Росія хоче зірвати саміт миру й має план, як це зробити.

2 травня Єрмак повідомив, що Україна зробить все для присутності Китаю на саміті миру. Проте Пекін хоче, щоб там була і РФ, тоді як відсутність Росії є принциповою для України.

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