Шольц сделает заявление насчет ракет TAURUS для Украины в "надлежащее время" — Берлин

Гоффман заявила, что Шольц сделает заявление о ракетах "в надлежащее время и при соответствующей возможности"

Олаф Шольц (Фото: EPA/Hannibal Hanschke)

Канцлер Германии Олаф Шольц выступит с заявлением о возможной передаче Украине крылатых ракет TAURUS в "надлежащее время". Об этом сообщила представитель правительства ФРГ Кристине Гоффман, цитирует ее Укринформ.

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По ее словам, Шольц выступит с заявлением по теме при "соответствующей возможности".

Она отметила, что глава немецкого правительства посетит конференцию европейских лидеров в Париже 26 февраля.

Чиновница заявила, что рабочая встреча пройдет по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона, там обсудят военную помощь Украине.

"Сегодняшняя встреча предоставляет очередную возможность послать четкий сигнал как украинскому народу, так и российскому президенту Путину относительно европейского единства и решительности", — сказала Гоффманн.

В октябре 2023 года канцлер Германии Шольц заявил, что причиной отказа от передачи Украине крылатых ракет Taurus являются "конституционные ограничения и риск эскалации войны".

Уже 17 февраля 2024 года он ответил на тот же вопрос по-другому. Говорит: нужен самый подходящий момент для этого.

22 февраля нардеп от Слуги народа Чернев, глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО, находясь в Берлине, заявил, что Бундестаг таки проголосовал за рекомендацию предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus для "точечных ударов глубоко в тылу россиян".

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