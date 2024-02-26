Шольц зробить заяву щодо ракет Taurus для України в "належний час" — Берлін

Гоффман заявила, що Шольц зробить заяву про ракети "в належний час і за відповідної можливості"

Олаф Шольц (Фото: EPA/Hannibal Hanschke)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступить із заявою про можливе передання Україні крилатих ракет TAURUS у "належний час". Про це повідомила представниця уряду ФРН Крістіні Гоффман, цитує її Укрінформ.

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За її словами, Шольц виступить із заявою на тему за "відповідної можливості".

Вона наголосила, що глава німецького уряду відвідає конференцію європейських лідерів у Парижі 26 лютого.

Чиновниця заявила, що робоча зустріч пройде на запрошення президента Франції Еммануеля Макрона, там обговорять військову допомогу Україні.

"Сьогоднішня зустріч надає чергову можливість надіслати чіткий сигнал як українському народу, так і російському президенту Путіну щодо європейської єдності та рішучості", – сказала Гоффманн.

У жовтні 2023 року канцлер Німеччини Шольц заявив, що причиною відмови від передачі Україні крилатих ракет Taurus є "конституційні обмеження та ризик ескалації війни".

Вже 17 лютого 2024 року він відповів на те саме питання по-іншому. Каже: потрібен найкращий момент для цього.

22 лютого нардеп від Слуги народу Чернєв, голова постійної делегації України в ПА НАТО, перебуваючи в Берліні, заявив, що Бундестаг таки проголосував за рекомендацію надати Україні далекобійні ракети Taurus для "точкових ударів глибоко в тилу росіян".

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