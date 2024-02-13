Шольц – Трамп: Никто не должен играть или иметь дело с безопасностью Европы
Канцлер Германии Олаф Шольц ответил 45-му президенту США Дональду Трампу, который сказал, что будет поощрять Россию нападать на страны НАТО, "недостаточно платящие взносы" в Альянс. Немецкий лидер заявил, что Альянс будет защищать каждого его члена, цитирует Reuters.
По словам Шольца, обещание НАТО о защите применяется безоговорочно.
"Один за всех и все за одного <...> Любая релятивизация гарантий помощи со стороны НАТО безответственна и опасна и отвечает исключительно интересам России. Никто не должен играть или иметь дело с безопасностью Европы", – сказал канцлер.
Шольц также отметил сотрудничество Германии с Польшей, акцентировав, что это происходит в то время, когда "российский империализм угрожает нашей общей безопасности в Европе".
"Именно поэтому мы стоим друг за друга в ЕС и НАТО. Это значит, и это очень важно для меня, что безопасность Польши – это также и наша безопасность", – резюмировал немецкий лидер.
- Байден подверг критике заявление Трампа, назвав его "полезным прислужником" Путина.
- Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что НАТО "не может быть военным союзом, который зависит от прихотей президента США".
- Кандидатка на пост президента США от Республиканской партии и главная конкурентка Трампа Никки Гейли заявила, что "Нельзя вставать в сторону того, кто ворвался в страну, где полмиллиона человек погибли или пострадали из-за Путина".
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