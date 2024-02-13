Шольц – Трамп: Никто не должен играть или иметь дело с безопасностью Европы

Немецкий канцлер подчеркнул, что в НАТО действует принцип "Один за всех и за одного"

Олаф Шольц (Прессслужба канцлера)

Канцлер Германии Олаф Шольц ответил 45-му президенту США Дональду Трампу, который сказал, что будет поощрять Россию нападать на страны НАТО, "недостаточно платящие взносы" в Альянс. Немецкий лидер заявил, что Альянс будет защищать каждого его члена, цитирует Reuters.

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По словам Шольца, обещание НАТО о защите применяется безоговорочно.

"Один за всех и все за одного <...> Любая релятивизация гарантий помощи со стороны НАТО безответственна и опасна и отвечает исключительно интересам России. Никто не должен играть или иметь дело с безопасностью Европы", – сказал канцлер.

Шольц также отметил сотрудничество Германии с Польшей, акцентировав, что это происходит в то время, когда "российский империализм угрожает нашей общей безопасности в Европе".

"Именно поэтому мы стоим друг за друга в ЕС и НАТО. Это значит, и это очень важно для меня, что безопасность Польши – это также и наша безопасность", – резюмировал немецкий лидер.

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