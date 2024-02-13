Шольц – Трампу: Ніхто не повинен гратися або мати справу з безпекою Європи

Німецький канцлер наголосив, що у НАТО діє принцип "Один за всіх і всі за одного"

Олаф Шольц (Пресслужба канцлера)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відповів 45-му президенту США Дональду Трампу, який сказав, що заохочуватиме Росію нападати на країни НАТО, які "недостатньо платять внески" до Альянсу. Німецький лідер заявив, що Альянс захищатиме кожного його члена, цитує Reuters.

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За словами Шольца, обіцянка НАТО про захист застосовується беззастережно.

"Один за всіх і всі за одного <...> Будь-яка релятивізація гарантій допомоги з боку НАТО є безвідповідальною і небезпечною і відповідає виключно інтересам Росії. Ніхто не повинен гратися або мати справу з безпекою Європи", – сказав канцлер.

Шольц також наголосив на співпраці Німеччини з Польщею, акцентувавши, що це відбувається у час, коли "російський імперіалізм загрожує нашій спільній безпеці в Європі".

"Саме тому ми стоїмо один за одного в ЄС і в НАТО. Це означає, і це дуже важливо для мене, що безпека Польщі – це також і наша безпека", – резюмував німецький лідер.

Байден розкритикував заяву Трампа, назвавши його "корисним прислужником" Путіна.

Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що НАТО "не може бути військовим союзом, який залежить від примх президента США".

Кандидатка на посаду президента США від Республіканської партії та головна конкурентка Трампа Ніккі Гейлі заявила, що "Не можна ставати на бік того, хто вдерся в країну, де пів мільйона людей загинули або постраждали через Путіна".

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